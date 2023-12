Αθλητικά

Οπαδική βία - Παναθηναϊκός: ΜΑΤ αρνήθηκαν να πάνε στο γήπεδο

Η άρνηση των αστυνομικών να μεταβούν στο γήπεδο στην Αλεξάνδρας.

Διμοιρίες των ΜΑΤ που πήγαιναν στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Χάιφα για την Euroleague, στη "Λεωφόρο" αρνήθηκαν, παραμένοντας στη συμβολή της Κηφισίας με την Αλεξάνδρας.

Οι ένστολοι έμειναν εκεί, λέγοντας πως θα πλησιάοσουν το γήπεδο έαν γίνουν επεισόδια.

Μετά από λίγα λεπτά, τους δόθηκε η εντολή να επιστρέψουν στην έδρα τους

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:45.

