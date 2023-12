Αθλητικά

Στο φετινό 3 Days Break το SPORT24 και ο ΑΝΤ1 είχαν στην παρέα τους τη ΔΕΗ

Μια ξεχωριστή εκδρομή που είχε απ΄ όλα χάρηκαν 18 αναγνώστες, που πέρασαν τρεις ημέρες μαζί με τους δημοσιογράφους του site.

Το 3 Days Break του 2023 ήταν μία εκδρομή που τα είχε όλα: ήλιο, χιόνι, γέλιο, δράση, ανατροπές αλλά πάνω από όλα είχε όρεξη και τρέλα από ανθρώπους που βρέθηκαν μαζί για 3 ημέρες με έναν σκοπό. Να γνωριστούν και να περάσουν καλά.

18 τυχεροί αναγνώστες μπήκαν στο πούλμαν το πρωί της Παρασκευής και το μεσημέρι είδαν τους αγαπημένους τους αθλητικογράφους του SPORT24, Παντελή Βλαχόπουλο, Παντελή Διαμαντόπουλο, Θέμη Καίσαρη, Βασίλη Σκουντή, Χάρη Σταύρου, Λάμπρο Μπαλάφα και Δημήτρη Μωϋσιάδη να τους υποδέχονται στη Βυτίνα.

Όπως κάθε χρονιά, ξεχώρισαν τα activities που έγιναν στη φύση και εκτός ξενοδοχείου. Το rafting στον Λούσιο και τον Αλφειό, η βόλτα στη χιονισμένη Ελάτη, το ποδόσφαιρο στη φουσκωτή κατασκευή και το μπάσκετ στο Γυμνάσιο της Βυτίνας. Άλλο ένα επικό τριήμερο, γεμάτο περιπέτεια και αθλητικά.

Είναι κάθε χρόνο η εμπειρία που κερδίζει όλα τα εύσημα. Ομαδικότητα, συνεργασία, γέλιο και βουτιές στο ποτάμι για 25 ανθρώπους που χωρίστηκαν σε βάρκες αλλά έγιναν μια μεγάλη παρέα.

Η ΔΕΗ αγκάλιασε το 3 Days Break όλες τις ημέρες με όμορφες δράσεις και δραστηριότητες. Η εκδρομή τα είχε όλα. Καλή διάθεση, πολύ φαγητό, διασκεδαστικές δραστηριότητες, από ποδοσφαιράκι μέχρι ράφτινγκ κι από μπασκετάκι μέχρι περιγραφή αγώνων. Το κάθε ένα είχε τη δική του μαγεία και τη δική του σημασία, πάνω απ' όλα όμως οι δημοσιογράφοι και οι αναγνώστες έγιναν μια μεγάλη παρέα.

Το πρωί της Κυριακής 26 Νοεμβρίου όλοι έβαλαν μπασκετικές φανέλες και οδηγήθηκαν σε ένα γηπεδάκι στη Βυτίνα όπου έπαιξαν ένα μοναδικό παιχνίδι. Η ΔΕΗ ήταν εκεί, στο πλευρό των παικτών, ως “θερμός” υποστηρικτής του παιχνιδιού, σε ένα απόλυτα χειμωνιάτικο τοπίο!

