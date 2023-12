Πολιτισμός

Δωροκάρτες JukeBooks: Φέτος τα καλύτερα δώρα… ακούγονται!

Ήρθαν οι δωροκάρτες JukeBooks, που αποτελούν ιδανικό δώρο για τους φίλους των audiobooks ή τους αγαπημένους σας που θέλετε να μυήσετε στην μαγεία του JukeBooks.

Το JukeBooks, η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά που εμπιστεύονται ήδη περισσότεροι από 10.000 ακροατές, φέρνει τις δωροκάρτες JukeBooks!

Αν αναρωτιέστε τι δώρο να κάνετε αυτά τα Χριστούγεννα στους αγαπημένους σας, χαρίστε μία δωροκάρτα JukeBooks, προσφέροντας μία συναρπαστική εμπειρία που ξεπερνά τα όρια του συνηθισμένου δώρου.

Οι δωροκάρτες δίνουν την ευκαιρία στους παραλήπτες τους να απολαμβάνουν απεριόριστες ώρες ακρόασης στην πλούσια συλλογή του JukeBooks -με επιλεγμένους τίτλους και ξεχωριστές αφηγήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις επιλογές δωροκάρτας:

Διάρκεια 3 μηνών: 26,99€

Διάρκεια 6 μηνών: 49,99€

Διάρκεια 12 μηνών: 79,99€

Και οι τρεις δωροκάρτες εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη συλλογή του JukeBooks, η οποία συνεχώς ανανεώνεται και περιλαμβάνει τίτλους από όλες τις κατηγορίες.

Φέτος τις γιορτές επιλέξτε ένα διαφορετικό δώρο για τους αγαπημένους σας, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα τους μείνει αξέχαστο.

Τις δωροκάρτες JukeBooks τις βρίσκετε αποκλειστικά στο Jukebooks.gr.

Καλές γιορτές από το JukeBooks!

