Σκυλιά επιτέθηκαν σε ανήλικη - Αβοήθητη την άφησαν οι ιδιοκτήτες τους

Προβληματισμό προκαλεί ακόμη ένα περιστατικό επίθεσης σκύλων, αυτήν την φορά με θύμα μια ανήλικη, καθώς και η συμπεριφορά των κηδεμόνων των ζώων.

Μεγαλόσωμα σκυλιά δάγκωσαν 16χρονη στον Εσταυρωμένο Ρεθύμνου και οι ιδιοκτήτες τους, όπως καταγγέλλεται, αντί να βοηθήσουν την ανήλικη, πήραν τα σκυλιά τους και εξαφανίστηκαν.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε από τους γονείς της στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μετά πήρε εξιτήριο.

Το κορίτσι φέρεται να έχει καταγγείλει ότι το ζευγάρι είχε βγάλει βόλτα τα δύο μεγαλόσωμα σκυλιά, κάποια στιγμή ξέφυγαν από τον έλεγχο τους και επιτέθηκαν στην 16χρονη, την οποία δάγκωσαν.

Το κορίτσι άρχισε να ουρλιάζει έντρομο. Τελικά, οι ιδιοκτήτες καταγγέλλεται ότι μάζεψαν τα σκυλιά και τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να βοηθήσουν την 16χρονη.

