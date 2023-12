Κοινωνία

Γάμος: Ομόφυλα ζευγάρια μιλούν στον ΑΝΤ1 για την θέση της Εκκλησίας (βίντεο)

Στο “μικροσκόπιο” βάζει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών η Εκκλησία της Ελλάδος, ώστε μετά την κυβερνητική πρόταση, να λάβει αποφάσεις η Ιεραρχία. Τι λένε στον ΑΝΤ1 γονείς ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 Η Φωτεινή Πατζιά μεγαλώνει την Βασιλική και τον Άγγελο σε μια από τις εκατοντάδες οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών που υπάρχουν στην χώρα μας, που για την πολιτεία μέχρι στιγμής είναι αόρατη και για την Εκκλησία...μη αποδεκτή. «Τι φοβούνται; Βλέπετε κάτι περίεργο; Εσείς βλέπετε κάτι περίεργο μέσα στο σπίτι μου; Και δεν θα δείτε! Έχουμε φίλους, έχουμε γιαγιάδες, μας αγαπάνε, τους αγαπάμε... Δεν ξέρω τι σημαίνει «ομόφυλη οικογένεια»! Είμαστε μια κανονική οικογένεια, και αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα με άλλα παιδιά», λέει στον ΑΝΤ1 η Φωτεινή Πατζιά. Τα ίδια σημειώνει ο ηθοποιός Μιχάλης Οικονόμου. Λίγο πριν βγει στην σκηνή, με καμάρι δείχνει την δική του οικογένεια: τον σύντροφό του και τον μικρό τους γιό. «Εν έτει 2023 πρέπει να διασφαλίσουμε τις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες, όπως όλες τις άλλες οικογένειες», λέει χαρακτηριστικά. Όπως δήλωσε ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Παντελεήμων, μετά την συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, «Η Εκκλησία παρακολουθεί και όταν εκείνη θα το κρίνει, θα συγκαλέσει την Ιεραρχία με όλους τους Μητροπολίτες και θα πάρει αποφάσεις» Υπό παρακολούθηση θέτει το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών η Εκκλησία της Ελλάδος, ώστε μόλις μπει σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, να εξετασθεί από την Ιερά Σύνοδο. «Δεν έχει λόγο η Εκκλησία σε ζητήματα της Πολιτείας» λένε στον ΑΝΤ1 μέλη ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών «Εγώ εκτός από γονέας ΛΟΑΤΚΙ, είμαι και ορθόδοξος χριστιανός, έχω πνευματικό. Είναι λογικό η Εκκλησία να ψηφίσει κατά του γάμου ομόφυλων ζευγαριών, όμως ας σκεφτούν αυτά τα παιδιά», λέει ο Μιχάλης Οικονόμου. Η Φωτεινή Πατζιά συμπληρώνει «Θα ήθελα να τους πάρω από το χέρι, να τους πω δείτε αυτές τις οικογένειες… Δεν έχει να φοβηθεί η πυρηνική οικογένεια από τις διαφορετικές οικογένειες. Μακάρι να ανοίγαμε όλοι εμείς τα σπίτια, για να δουν ότι είναι σπίτια κανονικά».