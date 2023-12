Αθλητικά

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός “άρπαξε” τη νίκη από την Βιλερμπάν

Nίκησε ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Βιλερμπάν, κάνοντας το δεύτερο "διπλό" του για φέτος.

Με το δεύτερο του «διπλό» στην εφετινή Euroleague θα επιστρέψει από την «Ldlc Arena» ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» είχαν την ψυχραιμία στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, «αρπάζοντας» τη νίκη με 89-81 από τη Βιλερμπάν, για την 14η αγωνιστική της διοργάνωσης και ισορροπώντας το ρεκόρ τους σε 7-7, δίνοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών. Στον αντίποδα, οι Γάλλοι υποχώρησαν στο 2-12 και παρέμειναν «αγκαλιά» με την Άλμπα Βερολίνου στο «βυθό» της κατάταξης.

Tα 14 λάθη και τα «νεκρά» διαστήματα του δευτέρου ημιχρόνου, έκαναν... φτερά το +16 που «οικοδόμησε» ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο (25-41 στο 16΄), με τη Βιλερμπάν να ανακάμπτει στην επανάληψη, να φέρνει το ματς στα ίσια στο 34΄ (69-69) και να ελπίζει σε μία σπουδαία ανατροπή.

Ωστόσο, η ηγετική εμφάνιση του Κώστα Σλούκα (πρώτο «πράσινο» νταμπλ νταμπλ με 18 πόντους και 12 ασίστ-career high), τα αντανακλαστικά του Κώστα Αντετοκούνμπο στα τελευταία λεπτά (μοίρασε 2 μπλοκ), το «κρύο-αίμα» του Μάριους Γκριγκόνις όταν η μπάλα... έκαιγε (με 2 σερί τρίποντα έγραψε το 74-79 στο 37΄) και η σταθερότητα του Ντίνου Μήτογλου (16π., 11ρ.) της χάλασαν τα όνειρα...

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 36-45, 60-64, 81-89

Με τον Σλούκα... ορεξάτο σε οργάνωση, εκτέλεση (2/3 τρίποντα) και δημιουργία, στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της περιόδου και με άξιους συμπαραστάτες του Έλληνα γκαρντ τους Γκριγκόνις από την περιφέρεια και Μήτογλου κοντά στο καλάθι, βρέθηκε στο 10΄ στο +3 (21-24).

Οι «πράσινοι» παρέμειναν... συνδεδεμένοι από τα 6,75 μέχρι το 16΄ (7/10 τρίποντα) και με επιμέρους σκορ 4-17 εκτόξευσαν τη διαφορά στο +16 (25-41). Ωστόσο, ένα «νεκρό» διάστημα του «τριφυλλιού», στο οποίο μέτρησε διαδοχικά λάθη (έκλεισε το ημίχρονο με 8) και έχασε την επαφή με το τρίποντο (1/6 στο τελευταίο τετράλεπτο), έδωσε την ευκαιρία στη Βιλερμπάν να βγάλει αντίδραση και να ρίξει την εις βάρος της διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό στο τέλος του εικοσαλέπτου (36-45).

Με την αμυντική λειτουργία να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα για τον Παναθηναϊκό στην τρίτη περίοδο, η Βιλερμπάν βρήκε το... πάτημα που έψαχνε και με πρωταγωνιστή τον Λουαού-Καμπαρό ροκάνισε τη διαφορά, φτάνοντας στο 30΄ σε απόσταση αναπνοής (60-64), απέναντι στους «πράσινους», που είχαν περιορίσει τις... ανάσες τους στην επίθεση στους Σλούκα και Ναν.

Οι Γάλλοι συνέχισαν να βάζουν δύσκολα στον Παναθηναϊκό και στον... επίλογο του αγώνα, γράφοντας στο 34΄ το ισόπαλο 69-69! Ωστόσο, η επιστροφή του Μήτογλου στο παρκέ δυνάμωσε τη γραμμή ψηλών των «πράσινων» και ο Έλληνας φόργουορντ πήρε τα κρίσιμα ριμπάουντ μαζί με τον Αντετοκούνμπο, δίνοντας την ευκαιρία στο «τριφύλλι» να προσπεράσει στο 36΄ με 4 πόντους (69-73). Στο κομβικότερο σημείο του αγώνα, πάντως, ο Γκριγκόνις βρήκε δυο πολύτιμα τρίποντα, κρατώντας την ελληνική ομάδα σε απόσταση μέχρι το 37΄ (74-79). Ακολούθησαν δύο ηρωικά μπλοκ του Αντετοκούνμπο, με τους Σλούκα-Μήτογλου να «καθαρίζουν» στην επίθεση το «διπλό» (76-84 στο 38΄)...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπολτάουζερ, Πατέρνικο, Μπαένα

Οι συνθέσεις:

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Τζιανμάρκο Ποτσέκο): Σκοτ 6 (2), Λι 7 (1), Καουντί 2, Λοβέρν 10, Λουαού-Καμπαρό 17, Τζάκσον 6, Ντε Κολό 6, Εγκμπούνου 9, Φαλ 13, Λάιτι 5 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 3 (1), Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας 18 (3), Γκραντ 1, Ναν 13 (3), Λεσόρ 14, Αντετοκούνμπο 2, Γκριγκόνις 19 (5), Ερνανγκόμεθ 3 (1), Μήτογλου 16 (2).

