Γλυφάδα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο (βίντεο)

Πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα στην Ποσειδώνος, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στα Σπάτα με δύο νεκρούς

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Ένα αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν προς τη Γλυφάδα, για άγνωστό μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της πυροσβεστικής και της τροχαίας προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον τραυματία και να ερευνήσουν τα αίτια κάτω από τα οποία έγινε το ατύχημα.

Ο άνδρας οδηγήθηκε προληπτικά στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

