Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: ο Αντώνης Καφετζόπουλος για την υποκριτική και την πολιτική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο ηθοποιός Αντώνης Καφετζόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι είπε για την προσωπική του ζωή, την υποκριτική και την ενασχόλησή του με την πολιτική.

-

Καλεσμένος στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω” βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Αντώνης Καφετζόπουλος.

Ο ηθοποιός, μίλησε από καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου μεταξύ άλλων για την προσωπική του ζωή και τα παιδιά του, την μακροχρόνια πορεία του στην υποκριτική αλλά και την ενασχόλησή του με την πολιτική. Σχολίασε ακόμα, πρόσωπα της πολιτικής επικαιρότητας, όπως ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε σε περιστατικά που συνέβησαν στον χώρο του θεάτρου αλλά και σε συνεργασίες που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια.

Αρχικά, ανέφερε πως έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια με το “μην πάρει αέρα το παιδί” και στη συνέχεια μίλησε για τα πρώτα του χρόνια στην υποκριτική, τονίζοντας πως “στην αρχή με ένοιαζε μόνο το σινεμά”.

Σχετικά με το θέατρο στην Ελλάδα, είπε ότι “ζει μόνο από το ταμείο” και πως “κάθε παράσταση είναι ένα πράγμα που εξελίσσεται”.

Ξεχωριστή θέση έχει στην πορεία του η συνεργασία με τη Έλλη Λαμπέτη για την οποία είπε ότι “ήταν φοβερή” και ότι η ηθοποιός “ήθελε πάντα να βοηθά τους συναδέλφους της”.

Σχετικά με την ενασχόλησή του με την πολιτική, ανέφερε ότι “δεν έπεσε από τα σύννεφα” καθώς και ότι “δεν υπήρξε μέλος κομμάτων”.

Όσον αφορά πολιτικά πρόσωπα της χώρας, αναφέρθηκε στον Γιώργο Παπανδρέου και είπε πως “έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα” ενώ σχολίασε την εκλογή Κασσελάκη ως κάτι που “δεν ήταν αναμενόμενο. Όπως είπε στη συνέχεια, “ο Μητσοτάκης πέρασε κάποιες κόκκινες γραμμές για τα δικά μου γούστα” και επεσήμανε ότι “τον επέλεξε ο λαός για να βάλει τάξη στο μπάχαλο”.

Συνεχίζοντας μίλησε για τους σημαντικούς ρόλους που έχει υποδυθεί καθώς και το πώς επηρέασαν τη ζωή του.

Ο ηθοποιός, δεν κρύβει τη μεγάλη αγάπη που έχει για την Ένωση και όπως είπε “κάποιοι έχουν γεννηθεί ΑΕΚ”.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, μίλησε με πολύ γλυκά λόγια για τα παιδιά του, αναφέροντας ότι η συνεργασία με τον γιο του στο σανίδι είναι πολύ καλή, “είναι πολύ καλός ηθοποιός” και τόνισε ότι είναι ευχαριστημένος από τα παιδιά του.

Σχετικά με το εάν έχει αναγκαστεί να αποχωρήσει από κάποια παράσταση ο ηθοποιός δήλωσε πως “Έχω εκνευριστεί πολύ με σκηνοθέτες και όχι με συναδέλφους… Ερχόμαστε από μία παράδοση σε αυτό το χώρο που σκηνοθέτες, πρωταγωνιστές, ακόμα και άνθρωποι με αξία κατά τ’ άλλα, είχαν μία συμπεριφορά, κατά καιρούς, παραβατική. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανάμεσα μας και έχουν υποστεί τέτοιες συμπεριφορές. Υπήρξε και μία κατηγορία που είναι μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού, που η συμπεριφορά τους εξακολουθούσε να είναι τέτοια τα τελευταία χρόνια και κάποιοι υπερέβησαν και την κόκκινη γραμμή της παραβατικότητας και περάσανε σε πράξεις που ελέγχονται από τη δικαιοσύνη.

Δεν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν από τους νέους ανθρώπους σοβαρές και ενδιαφέρουσες αντιστάσεις. Δηλαδή, δεν είναι πλέον εύκολο να “βασανίζεις” τους συναδέλφους σου. Παλιά έχω υπάρξει μάρτυρας και τέτοιων συμπεριφορών. Έχω φύγει και από παραστάσεις, έχω φύγει και στη μέση της πρόβας γιατί ο σκηνοθέτης ήταν γαϊδούρι”.

“Νέος ήμουν πολύ πιο δύσκολος άνθρωπος. Όσο περνάνε τα χρόνια μαθαίνεις (…). Δε σήκωνα μύγα στο σπαθί μου. Είχα απόλυτες απόψεις. Ήμουν ασυμβίβαστος. Μετά τα καταλαβαίνεις ότι μία από τις μεγάλες ευτυχίες της ζωής, είναι να συμβιβάζεσαι με έναν ακέραιο τρόπο”, είπε ακόμη ο Αντώνης Καφετζόπουλος.

Τέλος, δήλωσε ότι θα ήθελε να είναι στο θέατρο “μέχρι τέλους”.

Ειδήσεις σήμερα:

POS σε ακόμα 35 κλάδους της οικονομίας

Κακοκαιρία - Παρασκευή: καταιγίδες, χιόνια, ισχυροί βοριάδες και βουτιά της θερμοκρασίας

Μόναχο - Ελληνικό Σχολείο: διαμαρτυρία από εκατοντάδες μαθητές (εικόνες)