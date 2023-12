Κοινωνία

Νίκαια: Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο - Τραυματίστηκαν παιδιά

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν σχολικό λεωφορείο ιδιωτικού σχολείου, φορτηγό και ένα ΙΧ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Νίκαια.

Πιο συγκεκριμένα, στις 9:05 το πρωί της Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Σχιστού και Λαμπράκη σχολικό λεωφορείο ιδιωτικού σχολείου ενεπλάκη σε τροχαίο με φορτηγό και ΙΧ αυτοκινήτο.

Στο σχολικό μετέβαιναν 24 παιδιά.

Στο σημείο έχουν μεταβεί αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ έξι παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά.

