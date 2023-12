Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΦ: χωρίς άδεια σκεύασμα για πίεση και αρρυθμίες

Τι επισημαίνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων για το εν λόγω σκεύασμα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοινώνει ότι προϊόν που προωθείται μέσω του διαδικτύου δεν έχει την απαραίτητη άδεια.

Το συγκεκριμένο σκεύασμα, διαφημίζεται με θεραπευτικές ενδείξεις (ομαλοποίηση της αρτηριακής πίεσης, αντιμετώπιση της θρόμβωσης των φλεβών, αντιμετώπιση της αρρυθμίας), χωρίς να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου. Ως εκ τούτου, δεν έχει αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του.

Επισημαίνεται ότι στις ιστοσελίδες μέσω των οποίων προωθείται το ανωτέρω προϊόν προβάλλεται παραπλανητικά με «θεαματικά» αποτελέσματα, ενώ ο καταναλωτής καλείται να αποστείλει συμπληρωμένη φόρμα επικοινωνίας, χωρίς να γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του.

Eφιστάται η προσοχή των καταναλωτών ώστε σε περίπτωση που έρθει στη κατοχή τους το παραπάνω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως διαδικτυακά καταστήματα, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή, καθώς δεν διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.

