“Σωτέ”: Πρεμιέρα στο ANT1+ της σειράς με την Δάφνη Λαμπρογιάννη (εικόνες)

Η νέα πρωτότυπη κωμική σειρά του ANT1+ παρουσιάστηκε σε μια ειδική, prive προβολή.

Το ΑΝΤ1+ πραγματοποίησε την παρουσίαση της νέας εκρηκτικής σειράς «ΣΩΤE» στο πολιτιστικό κέντρο «Ρομάντσο» στο κέντρο της Αθήνας, σε μια ιδιαίτερη prive προβολή.

Η νέα πικάντικη σουρεαλιστική κωμωδία «ΣΩΤE», με πρωταγωνίστρια τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη, έκανε πρεμιέρα σήμερα, Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, με διπλό επεισόδιο αποκλειστικά στην πλατφόρμα ΑΝΤ1+. Tο «ΣΩΤE» είναι μια ιστορία κωμικοτραγικών καταστάσεων με φόντο τη γυναικεία, τηλεοπτική και γαστρονομική πραγματικότητα.

Στην ξεχωριστή εκδήλωση παρευρέθηκαν όλοι οι συντελεστές του cast της σειράς, στελέχη του Ομίλου ΑΝΤ1, καθώς και εκπρόσωποι των ΜΜΕ, και όλοι μαζί είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν αποκλειστικά, το πρώτο επεισόδιο του «ΣΩΤE». Αμέσως μετά την προβολή, το κοινό χειροκρότησε με ενθουσιασμό την τηλεοπτική επιστροφή της αγαπημένης ηθοποιού, Δάφνης Λαμπρόγιαννη, σε μια διαφορετική κωμωδία γαστρονομίας. Αξίζει να σημειωθεί, η σύγχρονη σκηνοθετική ματιά αλλά και η εντυπωσιακή αισθητική του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου.

Λίγα λόγια για τη σειρά

H ζωή της πολυβραβευμένης chef Σωτηρίας «Σωτέ» Βοκάκη γίνεται σαλάτα όταν αναγκάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για να συμμετάσχει ως κριτής σε ένα προβοκατόρικο reality μαγειρικής. Παραγωγός είναι η κόρη της, με την οποία έχει να μιλήσει πάνω από δέκα χρόνια. Και μπορεί το βιογραφικό της Σωτέ να ταιριάζει απόλυτα με τον ρόλο του κριτή, αλλά όχι και το πόσο εκνευριστικά κυνική είναι. Η Σωτέ, με την ανεξέλεγκτη ειλικρίνειά της, μιλάει απευθείας στους cameramen, απαντάει σε όποιον της πασάρει αστεία στο ακουστικό της και βάζει τα γέλια.

Δεν μπορεί να υπηρετήσει γραπτό κείμενο ούτε με πιστόλι στον κρόταφο. Και το κοινό δεν αργεί να εκτιμήσει την πρωτόγνωρη αυτή ειλικρίνεια: για πρώτη φορά σε ένα reality, κάποιος μας λέει όλη την αλήθεια! Η Σωτέ σταδιακά λατρεύεται για την αυθεντικότητά της, δημιουργεί ένα νέο είδος τηλεόρασης και αποθεώνεται! Πώς, όμως, θα αντιδράσουν όλοι όταν διαπιστώσουν ότι το μεγαλύτερο ψέμα στο σόου είναι εκείνη;

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Επεισόδιο 1 – «Δε σου ‘χω πει να μη λες συγγνώμη;»

Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του μαγειρικού ριάλιτι Fork Off, ο ένας από τους δύο κριτές-παρουσιαστές πεθαίνει από υπερβολική δόση αρνιού. Η παραγωγός, Μαριάννα, προκειμένου να σώσει την παραγωγή, επικοινωνεί με έναν άνθρωπο που απεχθάνεται: τη Σωτέ Βοκάκις, κάτοχο δύο αστεριών Μισελέν, κάτοικο Βαρκελώνης και συνταγή της καταστροφής.

Επεισόδιο 2 – «Νόμιζα ότι δεν λήγει τίποτα εδώ»

H Σωτέ φτάνει στην Ελλάδα. Αλλά χωρίς την αίσθηση της γεύσης και χωρίς ίχνος τηλεοπτικού ταλέντου. Η Μαριάννα προσπαθεί να αποφύγει τη Σωτέ, αλλά την καταβάλει ο πανικός. Το πρώτο επεισόδιο του Fork Off φλερτάρει με τη δηλητηρίαση.

Το νέο ΑΝΤ1+ Original «Σωτέ» αποτελείται από 8 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με διπλό επεισόδιο. Κάντε εγγραφή στο antennaplus.gr και δείτε την πιο ανατρεπτική κωμωδία της σεζόν.

Πρωταγωνιστούν : Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Βασίλης Κουκαλάνι, Βασίλης Μαγουλιώτης κ.α.

Σενάριο: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Γιώργος Γαρεφαλάκης, Παναγιώτης Μελίδης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Διεύθυνση Παραγωγής: Σταύρος Τσιαούσης

Εκτέλεση Παραγωγής: Filmiki Productions

