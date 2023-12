Αθλητικά

Οπαδική βια - Σέρρες: απείλησε ανήλικο με μαχαίρι και του πήρε την μπλούζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύλληψη 27χρονου για ληστεία και οπαδική βία στις Σέρρες. Τι εντόπισαν οι αρχές στην κατοχή του.

-

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (13/12), στις Σέρρες, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ληστείας, παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην πόλη των Σερρών, ο προαναφερόμενος ημεδαπός προσέγγισε ανήλικο αλλοδαπό ο οποίος φορούσε μπλούζα αθλητικής ομάδας και με την απειλή μαχαιριού τον εξανάγκασε να βγάλει την μπλούζα, την οποία στη συνέχεια αφαίρεσε.

Επιπλέον, συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε να εξέρχεται από την οικία του παραπάνω ημεδαπού και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία πυροτεχνημάτων των 100 βολών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην παραπάνω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 418 τεμάχια πυροτεχνημάτων διαφόρων ειδών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μόναχο - Ελληνικό Σχολείο: διαμαρτυρία από εκατοντάδες μαθητές (εικόνες)

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος στον ΑΝΤ1: Υπέρ της ελευθερίας του ατόμου, δεν θα επιτρέψουμε όμως αλλαγή στη σύνθεση της κοινωνίας (βίντεο)

Τροχαία δυστυχήματα: τρεις νεκροί στους δρόμους της Αττικής