Δένδιας: Οι αλλαγές στη θητεία και στις εφεδρείες

Ποιες αλλαγές θα υπάρξουν στη στρατιωτική θητεία. Τι ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για τα ελληνοτουρκικά.

«Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν είναι έμμεσος τρόπος διαπραγμάτευσης με την γειτονική μας χώρα. Από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αντιμετωπίζονται σε ένα στενό πλαίσιο λίστας συμφωνημένων μέτρων, στο παρελθόν». Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας στη Βουλή, διαβεβαιώνοντας ότι «είναι απολύτως στη διάθεση των κομμάτων να τα ενημερώσει πλήρως θεσμικά, όχι όμως σε δημόσια συνεδρίαση αλλά κεκλεισμένων των θυρών», διευκρινίζοντας πάντως ότι, «δεν θα εκπλαγείτε με αυτά που θα σας πω κατ' ιδίαν, δεν υπάρχει κάτι τόσο σημαντικό».

Παράλληλα, ο υπουργός 'Αμυνας, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024, προανήγγειλε ουσιαστικές αλλαγές στη θητεία των στρατευσίμων, με την κατάθεση νομοσχεδίου με τίτλο «ΘΗΤΕΙΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΑ», καθώς και ένα σχέδιο νόμου που θα προβλέπει τη δυνατότητα διοργάνωσης διδακτορικών σπουδών από τα ανώτατα εκπαιδευτικό ιδρύματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έμφαση έδωσε ο υπουργός 'Αμυνας, στην αναβάθμιση της εφεδρείας, σημειώνοντας ότι «έχει επιλεγεί το πρότυπο της Φιλανδίας για ένα βασικό λόγο, ότι συμμετέχει στο ΝΑΤΟ και θεωρούμε ότι προσομοιάζει περισσότερο το σύστημα της σε σχέση με αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε».

«Χρειάζεται τεράστια αναβάθμιση της εφεδρείας. Πρέπει να μπορούμε να διατηρούμε τη δυνατότητα τουλάχιστον, στήριξης του οικοδομήματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Να είμαστε ειλικρινείς δεν είμαστε πολλοί εμείς οι έλληνες. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ζωντανή εκπαιδευόμενη εφεδρεία», επεσήμανε ο κ. Δένδιας και χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο, όπως είπε «δεν εφησυχάζουμε», τονίζοντας ότι «πραγματική αλλαγή σελίδας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πρέπει να έχει δομικές λύσεις». «Όλοι μαζί συμμεριζόμαστε την πίστη στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, της προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας, της δυνατότητας επίλυσης των διαφορών, των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Ειδικότερα ανέφερε ότι «Νομίζω όλοι πιστεύουμε, μια πραγματική αλλαγή σελίδας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις οφείλει να έχει δομικές λύσεις στο απαράδεκτο casus belli , στο ανύπαρκτο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στην Οθωμανική θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, το κυπριακό δεν μπορεί να παραμένει άλυτο και βέβαια εν υφίσταται τουρκική μειονότητα στη Θράκη» και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα πρέπει να είναι σοβαρή και αξιόπιστη, να εκπέμπει μήνυμα ειρήνης, σταθερότητας, σταθερά, ηχηρά , πρέπει να εκπέμπει μήνυμα προστασίας της κυριαρχίας της και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και αυτό δεν συνιστά ευχέρεια ή επιλογή μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης, είναι συνταγματική υποχρέωση και καθήκον όλων μας έναντι της χώρας της ιστορίας μας των προηγούμενων και επερχόμενων γενεών».

Ο υπουργός 'Αμυνας, χαρακτήρισε επίσης «εν μέρει θετική την διαφαινόμενη κατανόηση της ΕΕ για το θέμα των αμυντικών δαπανών», σημειώνοντας ωστόσο ότι «πρέπει και εμείς να προτεραιοποιήσουμε απολύτως τα εξοπλιστικά μας προγράμματα». «Όλοι ξέρουμε ότι η θωράκιση της χώρας με σύγχρονα μέσα κοστίζει, και αυτό το κόστος καταβάλλεται από το υστέρημα των συμπολιτών μας. Είναι καθήκον μου να διασφαλίσω ότι κάθε ευρώ του έλληνας φορολογούμενου θα δαπανάται μόνο εφόσον είναι αναγκαίο και μόνο εφόσον εντάσσεται σε μια εθνική στρατηγική. Και αυτή η εθνική στρατηγική πρέπει να είναι προϊόν εθνικής συναίνεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας, έκανε λόγο για ανάγκη «εθνικής στρατηγικής, και εκπαιδευτικής αναβάθμισης των δυνατοτήτων των σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων» και ανέφερε ότι «Ολοκληρώνουμε ένα σχέδιο νόμου θα τεθεί στη κρίση σας τις προσεχείς μέρες για την δυνατότητα διοργάνωσης διδακτορικών σπουδών από τα ανώτατα εκπαιδευτικό ιδρύματα των Ενόπλων Δυνάμεων, την απλοποίηση της ίδρυσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, τη δυνατότητα συμμετοχής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ερευνητικά προγράμματα. Όλα αυτά θα βοηθήσουν την εύρεση λύσεων για τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Ακόμα, ο υπουργός 'Αμυνας διαβεβαίωσε, πως «σε ότι αφορά το σύστημα αμυντικών συστημάτων δεν υπάρχει καμία πρόθεση να κλείσουμε τις ελληνικές μονάδες παραγωγής της χώρας μας».

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως, και πρέπει όλοι μαζί να το κάνουμε γιατί το πρόβλημα υπερβαίνει κατά πολύ τη θητεία μιας κυβέρνησης και η επίλυση του απαιτεί κατά πολύ περισσότερο τη βούληση μιας κυβέρνησης, οφείλουμε να εξετάσουμε τις χρόνιες παθογένειες, να αναζητήσουμε και να βρούμε λύσεις για την βιώσιμη λειτουργία της ΕΑΒ και της ΕΑΣ, μέσα από συναινέσεις. Γιατί η χώρα τα έχει ανάγκη, τα χρειάζεται τα ελληνικά αμυντικά συστήματα», τόνισε ο υπουργός 'Αμυνας.

