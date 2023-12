Κοινωνία

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

Ποιο τμήμα θα παραμείνει κλειστό και για ποιο χρονικό διάστημα.

Κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 15/12/2023 έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 16/12/2023 η είσοδος της Αττικής Οδού από τον κόμβο Λ. Φυλής (κόμβος 6) προς Αεροδρόμιο.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν, είτε την είσοδο από Λ. Δημοκρατίας (κόμβος 7), είτε την είσοδο από κόμβο Περιφερειακής Αιγάλεω (κόμβος 5).

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

