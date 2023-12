Κοινωνία

Καβούρι: Ένταση μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας (εικόνες)

Ένταση και χημικά σημειώθηκε σε συγκέντρωση φοιτητών στο Καβούρι. Για ποιον λόγο είχαν συγκεντρωθεί οι φοιτητές.

Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο στο Καβούρι μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, περίπου 800 φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί έξω από ξενοδοχείο της περιοχής, όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος των Πρυτάνεων, και διαμαρτύρονται για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι φοιτητές επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χρήση χημικών.

Παράλληλα, λόγω της συγκέντρωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Καραμανλή (Παραλιακή) στο ύψος της συμβολής της με τη Λ. Βάρης - Κορωπίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο. Η εκτροπή των αυτοκινήτων γίνεται προς Λ. Βάρης - Κορωπίου.

