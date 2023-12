Κόσμος

Ερντογάν για F-16: O Μπάιντεν ειναι θετικός και σύντομα θα το δείτε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, μετά από την προσευχή της Παρασκευής, για την επικοινωνία μιας ώρας που είχε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

-

Θετική είναι η προσέγγιση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν στο θέμα των F16 δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες το βράδυ με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του έπειτα από την προσευχή της Παρασκευής, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε για την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο: «Είχαμε μια λεπτομερή συνομιλία με τον κ. Μπάιντεν χθες το βράδυ. Τα κύρια θέματα αυτής της συζήτησης ήταν: Ο Μπάιντεν λέει ότι βλέπει από θετική σκοπιά τις εξελίξεις σχετικά με το F16 και ότι είναι έτοιμος να κάνει οποιαδήποτε πρόταση στο Κογκρέσο γι αυτό το θέμα». Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε πως οι Αμερικανοί «αποδίδουν μεγάλη σημασία σε ένα μόνο πράγμα, ειδικά στην προσέγγισή μας στη Σουηδία και στην απόφαση που θα λάβει το κοινοβούλιο μας σχετικά με τη Σουηδία. Τους είπαμε ότι το κοινοβούλιο μας έχει μια ειλικρινή προσέγγιση όσον αφορά τη Σουηδία, εφόσον η Σουηδία θέτει υπό έλεγχο την προσέγγισή της για την τρομοκρατία, και εκτός από αυτό, έχει περάσει από την κοινοβουλευτική μας επιτροπή».

Καλεί ΗΠΑ να παρέμβουν για Γάζα

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι συζήτησαν λεπτομερώς το θέμα της Γάζας με τον Τζο Μπάιντεν. «Είπαμε ότι ο αφανισμός περισσότερων από 18 χιλιάδων ανθρώπων, παιδιών, γυναικών, ηλικιωμένων, σχολείων, τζαμιών, τζαμιών και εκκλησιών στις εξελίξεις στη Γάζα είναι μία ανθρωπιστική καταστροφή και σε αυτό το σημείο είπαμε ότι η Αμερική, ειδικά εσείς, πρέπει να παρέμβετε εδώ. Αν δεν παρέμβετε, συντελείται ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, συντελείται ένα έγκλημα συνείδησης. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε εδώ με τα χέρια μας σταυρωμένα. Είπαμε ότι συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτά όλα τα εξετάσαμε μαζί του», προσθέτοντας ότι «Το Ισραήλ οδεύει πλέον προς τη μοναξιά. Στην επόμενη διαδικασία, αυτή η μοναξιά θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο».«Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε καλή θέληση από το Ισραήλ σε αυτό το σημείο, αλλά αντί να περιμένουμε καλή θέληση από το Ισραήλ, βλέπουμε πώς ολόκληρος ο κόσμος βλέπει σωστά το Ισραήλ. τώρα.» πρέπει να δούμε. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στάθηκε πρώτα εντελώς ενάντια στο Ισραήλ. Αυτοί οι 121 έδρασαν μαζί μας. Εκείνη την εποχή, 40 απείχαν, 10 τάχθηκαν με το Ισραήλ μαζί με την Αμερική. Τώρα οι καιροί έχουν αλλάξει και αυτή η κατάσταση έχει αυξηθεί σημαντικά και κινήθηκε μαζί μας. Αυτό δείχνει ότι το Ισραήλ οδεύει τώρα προς τη μοναξιά και αυτή η μοναξιά του Ισραήλ θα αυξηθεί στο μέλλον».

Πρόβλημα με Eurofighters

Για το θέμα των Eurofighters, o Ερντογάν δήλωσε ότι «η άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου για το Eurofighter είναι στην πραγματικότητα θετική. Δυστυχώς, υπάρχει ένα πρόβλημα στη Γερμανία. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο είχε μια θετική προσέγγιση για την εξάλειψη του προσκόμματος. Λένε ότι θα συζητήσουν το θέμα με τους Γερμανούς. Σε αυτό το σημείο, δεν έχουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις. Το Υπουργείο Άμυνας βρίσκεται σε συνομιλίες με τους ομολόγους του σχετικά με τα Eurofighter. Οι διαπραγματεύσεις αυτές συνεχίζονται. Ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα προχωρήσουν προς θετική κατεύθυνση».

Ειδήσεις σήμερα:

Αθηνών - Κορίνθου: Τραυματίας σε τροχαίο με φορτηγό, έκλεισε η παλαιά εθνική οδός

ΥΠΕΘΟ - GFL: Πρόωρη αποπληρωμή δανείων 5,29 δις ευρώ

Καβούρι: Ένταση μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας (εικόνες)