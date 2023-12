Οικονομία

Τροπολογία - Παράτυποι μετανάστες: Άδεια παραμονής για εργασία σε όσους είναι 3 χρόνια στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει η τροπολογία, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για νομιμοποίηση συλλήβδην των παράτυπων μεταναστών.

-

Τροπολογία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που δίδει δυνατότητα τριετούς άδειας διαμονής για να εργαστούν, σε μη νομίμως εισελθόντες, οι οποίοι όμως ζουν και αποδεδειγμένα έχουν εργαστεί στην Ελλάδα επί τριετία, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την «αναμόρφωση της επαγγελματικής ασφάλισης», το οποίο βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης της τροπολογίας, με την αξιολογούμενη ρύθμιση εισάγεται η δυνατότητα και καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής με δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίο πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και:

διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου, διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής, συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα και συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στη χώρα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.

Επιπλέον, προβλέπεται η υπό προϋποθέσεις χορήγηση της άδειας διαμονής και στον ή στη σύζυγο-γονέα και τα ανήλικα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών.

Οι πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διαμονής δύνανται να υποβάλουν αίτηση έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Η άδεια διαμονής χορηγείται άπαξ, έχει διάρκεια ισχύος τρία (3) έτη και ο κάτοχός της κατά τη λήξη της δύναται να αιτηθεί αλλαγή κατηγορίας άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 12 του v. 5038/2023.

Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν παρανόμως στη χώρα και δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της προτεινόμενης διάταξης, υπάγονται στη διαδικασία επιστροφής κατά τις διατάξεις του v. 3907/2011 (Α' 7).

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά σε έναν, κατ' εκτίμηση, αριθμό ωφελουμένων που ενδέχεται να ανέλθει στις 30.000 μετανάστες και προκύπτει με αναγωγή στον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας. Ωστόσο, προβλέπεται ανάκληση της άδειας διαμονής προς αποφυγή καταστρατήγησης του σκοπού τής ρύθμισης και καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος υποβολής αίτησης για χορήγησή της όταν οι κάτοχοι άδειας διαμονής δεν απασχολούνται επί μακρό χρονικό διάστημα.

Με το συγκεκριμένο άρθρο «αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αφενός μεν καταγραφής των παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών που διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 και πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της νέου τύπου άδειας διαμονής, αφετέρου δε της παράνομης εργασίας, καθώς παρέχεται δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς νόμιμης διαμονής, αλλά και στην αγορά εργασίας, προσώπων που διαμένουν και απασχολούνται παράτυπα στη χώρα».

Συγκεκριμένα, «αφορά σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι:

α) διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου,

β) διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής,

γ) συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα και

δ) συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στη χώρα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας και πληρούν ορισμένες επιπλέον προϋποθέσεις.

Επίσης αφορά στους παρανόμως διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών καθώς και στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και κάθε άλλη αρχή που εμπλέκεται στη διαδικασία καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Αφορά επίσης, τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι θύματα δικτύων παράνομης διακίνησης».

Παρουσιάζοντας την τροπολογία ο αρμόδιος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιούμε παράνομους μετανάστες. Όπως είπε, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν παρέχεται κανένα άλλο δικαίωμα στους ωφελούμενους, ούτε αυτό της οικογενειακής επανένωσης, ούτε της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, ούτε βεβαίως της ιθαγένειας. Επίσης, ανέφερε ότι οι δικαιούχοι που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς θα πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για μία τριετία.

Για το ίδιο θέμα, ο παριστάμενος υπουργός εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης, είπε ότι σε καμία περίπτωση η ρύθμιση αυτή δεν επιβραβεύει την λαθρομετανάστευση. «Δεν θα έκανα καμιά έκπτωση σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική, επιτρέποντας να γίνει η χώρα μας "μπείτε σκύλοι και αλέστε"» είπε χαρακτηριστικά. Απευθυνόμενος σε διαδικτυακούς του φίλους, που ανησυχούν, όπως είπε, για την τροπολογία, σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να ανοίξει τα σύνορα για να μπουν δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες. Η ρύθμιση είναι σωστή και ισορροπημένη και διατηρεί την σκληρή μεταναστευτική πολιτική της χώρας, είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε δήλωση του Αντώνη Σαμαρά τονίζεται η αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, αναφέροντας τα εξής:

"Η αιφνιδιαστική κατάθεση τροπολογίας που χορηγεί "νέου τύπου άδεια διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών", είναι λανθασμένη. Στην πράξη νομιμοποιεί όλους τους λαθρομετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια! Και μάλιστα, συλλήβδην, δίχως ουσιαστικό έλεγχο της ταυτότητας κάθε ενός από την Πολιτεία! Κι αυτό την ώρα που το μεταναστευτικό συγκλονίζει όλη την Ευρώπη, η οποία αναζητεί αυστηρότερη πολιτική! Αδυνατώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνησή μας ελαστικοποιεί κι άλλο τη δυνατότητα παροχής άδειας διαμονής και εργασίας στους παράνομους μετανάστες. Ακόμα και σε αυτούς που έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου! Ακόμη και αν έχουν διαβατήριο, "έστω κι αν αυτό έχει λήξει"... Και οι χορηγήσεις των αδειών γίνονται υποχρεωτικές, και δεν είναι στην διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων Αρχών, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζω ότι η κυβέρνησή μας το 2012-2014 είχε θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο που προέβλεπε, κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, τη χορήγηση της άδειας διαμονής μόνο εάν οι αιτούντες συμπλήρωναν 7 έτη συνεχούς παρουσίας στη χώρα. Κι αυτό το καθεστώς το διατήρησε ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ...

Η χώρα μας, με αυτήν την τροπολογία, γίνεται, επί της ουσίας, φάρος προσέλκυσης λαθρομεταναστών. Η ανάγκη λύσης του προβλήματος εργατικών χεριών μπορεί να γίνει μέσω του εγχώριου δυναμικού. Κι ασφαλώς με τη νόμιμη μετανάστευση και τις διακρατικές συμφωνίες ορισμένου χρόνου όπου οι μετανάστες θα επιστρέφουν στις χώρες τους. Και είναι τελείως άστοχο ν ακούγεται ότι η λύση του δημογραφικού προβλήματος μπορεί να είναι η νομιμοποίηση των λαθρομεταναστών! Η Ελλάδα είναι χώρα, κι όχι χώρος! Ζητώ από την κυβέρνηση να αποσύρει την εν λόγω τροπολογία και να επανεξετάσει το όλο ζήτημα."

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίζει την τροπολογία, όπως δήλωση η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Θεοδώρα Τζάκρη, αναφέροντας τα εξής:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ απλά επειδή αποδείχτηκε ανίκανη να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης αναγκάστηκε να ακολουθήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που είχε κατατεθεί πριν τις εθνικές εκλογές και τότε την λοιδορούσε, και προχωρά στην ταχεία νομιμοποίηση της παραμονής και εργασίας των παράτυπων μεταναστών στην χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ παρά το γεγονός ότι η τροπολογία δεν προβλέπει ασφαλιστικές δικλείδες και είναι ένα τυφλό οριζόντιο μέτρο, εντούτοις υπερψηφίζει την τροπολογία διότι υπηρετεί τρέχουσες παραγωγικές και κοινωνικές ανάγκες της Ελλάδας. Ελπίζουμε η ΝΔ να μην υποκύψει στις ακροδεξιές κραυγές και την αποσύρει».

«Η “τροπολογία της ντροπής” του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη σκανδαλώδη νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών ισοδυναμεί με εθνική προδοσία. Εντός τριών ετών, κάθε λογής παράνομος μετανάστης, ακόμα και κακούργος, που μπορεί να είναι εν δυνάμει ισλαμιστής τρομοκράτης, ο οποίος εισήλθε με πλαστά χαρτιά ή καθόλου χαρτιά στην Ελλάδα, θα αποκτήσει το δικαίωμα διαμονής, φέρνοντας μάλιστα και την υποτιθέμενη «οικογένεια» του! Πρόκειται για ξεκάθαρη προσπάθεια αλλοίωσης του ελληνικού πληθυσμού, πρόκειται για μία κερκόπορτα που θα οδηγήσει την Ελλάδα σε έναν εφιάλτη άνευ προηγουμένου. Όποιος στηρίξει με την ψήφο του τη συγκεκριμένη τροπολογία, είναι συνειδητά εχθρός της πατρίδας και της κοινωνίας», αναφέρει η Ελληνική Λύση.

Ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλιση με 17 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την τροπολογία

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Πού θα χιονίσει την Παρασκευή

Πιερρακάκης για Πανεπιστήμια: Απελευθέρωση με αλλαγές και ευελιξίες

Δολοφονία Τοπαλούδη: κατηγορούμενος έκανε αγωγή σε εκπαιδευτικό για 65000 ευρώ