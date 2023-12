Κοινωνία

Ξάνθη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 28χρονου

Έληξε η περιπέτεια του 28χρονου, που εξαφανίστηκε από την Ξάνθη.

Η περιπέτεια του Θεμιστοκλή Φρύδα, 28 ετών έληξε σήμερα, 15/12/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Υπενθυμίζουμε ότι στις 14/12/2023, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζωή του μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σήμερα, 15/12/23, ο Θεμιστοκλής Φρύδας επικοινώνησε με τους οικείους του ότι βρίσκεται στην Χρυσούπολης Καβάλας και ότι είναι καλά στην υγεία του.

