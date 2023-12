Life

Δέσποινα Βανδή - “Πέφτει η νύχτα με…ΡΥΘΜΟ”: Γυναικεία υπόθεση το 7ο live event (εικόνες)

Η Δέσποινα Βανδή παρέα με τις special guests της, Τάμτα και Ηρώ, χάρισαν στους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 μια άκρως εορταστική «νύχτα» !

«Γυναικεία υπόθεση» ήταν το 7o Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με…ΡΥΘΜΟ» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens, με τη σούπερ σταρ Δέσποινα Βανδή να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας και τις επίτιμες καλεσμένες της, Ηρώ και Τάμτα, να πλαισιώνουν ιδανικά τη μαγική βραδιά.

Οι 3 γυναικείες περσόνες του ελληνικού πενταγράμμου ένωσαν τις φωνές τους σε μια γιορτινή «νύχτα» αφιερωμένη στις γυναίκες και στην ενημέρωση, την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, στήριξε το έργο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΟΤΙΜΑ, της εξιδεικευμένης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης σε ζητήματα φύλου, για έναν κόσμο έμφυλης ισότητας και δικαιοσύνης.

Η βραδιά ξεκίνησε με τη λαμπερή οικοδέσποινα του «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» και ραδιοφωνική παραγωγό του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, Γιώτα Τσιμπρικίδου, να υποδέχεται στη σκηνή τη μαγευτική Δέσποινα Βανδή! Η ερμηνεύτρια συγκίνησε και ξεσήκωσε το κοινό με παλιά και νέα της τραγούδια όπως το «Μάη Μήνα», «Περιττός», «Θα ‘θελα», «Σ’ αγαπάω και δεν πάω καλά» και με medley που απογείωσαν τη διάθεση μας. Guest έκπληξη ήταν το μουσικό συγκρότημα Kings, οι οποίοι ήρθαν στη σκηνή και ερμήνευσαν μαζί με τη σούπερ σταρ την επιτυχία τους “Ya Habibi”. H Δέσποινα Βανδή, μοιράστηκε μαζί μας όμορφες στιγμές, ιστορίες από τη ζωή και την καλλιτεχνική της πορεία που έχουν χαραχτεί στη μνήμη της αλλά και συνεργασίες που έχει η ίδια ξεχωρίσει.

Σημεία αναφοράς του 7ου Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 ήταν οι στιγμές όπου η Δέσποινα Βανδή συνάντησε επί σκηνής την Ηρώ και για πρώτη φορά, την Τάμτα. Οι δύο ερμηνεύτριες μοιράστηκαν το «πάλκο» με την σούπερ σταρ της βραδιάς δημιουργώντας με τα ντουέτα και τις ερμηνείες τους μια μαγική ατμόσφαιρα! Η επιτυχία «Σ ’όποιον αρέσει» της Τάμτα και το «Θέλω να με κρατάς» τις Ηρούς μετατράπηκαν σε δυναμικά ντουέτα τα οποία κατάφεραν επάξια να παρασύρουν το κοινό.

Το άκρως δυναμικό φινάλε της τελευταίας «νύχτας» του έτους έκανε η Δέσποινα Βανδή με το αδιαμφισβήτητα #1 ελληνικό τραγούδι των γιορτών «Χριστούγεννα», σηματοδοτώντας έτσι τη μαγική εορταστική περίοδο που διανύουμε. Η βραβευμένη αίθουσα Vmax Sphera των Village Cinemas στο The Mall Athens έγινε ο χώρος όπου μουσική, καλλιτέχνες και η παρέα του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 αποχαιρέτησαν με ένα μεγάλο πάρτι το 2023, καλωσορίζοντας με ανεβασμένη διάθεση και μαγεία το 2024!

