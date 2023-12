Life

“Η Μάγισσα” - Νέα επεισόδια: δολοπλοκίες, απειλές και αποκαλύψεις (εικόνες)

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, "Η Μάγισσα", που καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Πού θα οδηγήσει ο ξεσηκωμός για τη Θεοφανώ;

Πώς θα αντιδράσουν οι Λασκαραίοι μπροστά στην πίεση να την εκδιώξουν από τον πύργο τους;

Πόσο επικίνδυνη θα γίνει η κατάσταση όταν ξεφύγει από κάθε έλεγχο;

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 38

Η Μεταξία επιστρέφει στον πύργο, ενώ μια αποκάλυψη της Γερακίνας θα σημάνει ένα νέο ξεκίνημα για τον πύργο των Γερακάρηδων. Στα εγκαίνια της εκκλησίας του Αντρέι, ο Μάρκος θα δεχτεί τις απειλές δύο αντρών. Η Θεοφανώ, με τη βοήθεια του Βρώτσου, βρίσκεται στα ίχνη του ανθρώπου, που έδωσε την εντολή να δολοφονήσουν τη Σιμώνη. Το χάρισμα της Θεοφανώς διαδίδεται και ο πύργος των Λασκαραίων θα δεχτεί την πίεση κάποιων κατοίκων, που τη θεωρούν Μάγισσα και απαιτούν να εκδιωχθεί απ’ τη Μάνη. Τα δύσκολα για τη Θεοφανώ και τον Μάρκο τώρα αρχίζουν, με ανυπολόγιστες συνέπειες.

ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 39

Η Θεοφανώ αποκαλύπτει στον Αντρέι όσα γνωρίζει για το παρελθόν της, αλλά και τις υποψίες της για τον πραγματικό δολοφόνο του βρέφους. Στον πύργο των Λασκαραίων, επικρατεί ανησυχία με τους ανθρώπους που έχουν στρατοπεδεύσει απ’ έξω και απαιτούν να φύγει η Θεοφανώ. Κάποιοι εκμεταλλεύονται το γεγονός για να διαβάλλουν τη Θεοφανώ και όλο και περισσότεροι συμβουλεύουν τον Μάρκο να τη διώξει απ’ τον πύργο, φέρνοντάς τον στα όριά του. Ο ξεσηκωμός για τη Θεοφανώ, φέρνει άσχημες αναμνήσεις στον Σπήλιο, απ’ τα νεανικά του χρόνια. Ο Τζανής σκέφτεται ένα παράτολμο σχέδιο που θα θέσει σε κίνδυνο τη Θεοφανώ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 40

Το ένοχο παρελθόν του Μιχαήλ και του Σπήλιου θα έχει συνέπειες για τη Θεοφανώ. Η Δαμιανή ανακαλύπτει πως ο Τζανής και η Μεταξία ξαναβρίσκονται. Πώς θα αντιδράσει; Ο Μιχαήλ ζητάει απ’ τον Μάρκο να του παραδώσει τη θέση του καπετάνιου, αλλά εκείνος αρνείται. Πατέρας και γιος γίνονται αντίπαλοι κι ο πύργος των Λασκαραίων θα χωριστεί στα δύο. Ποιος θα υπερτερήσει στο τέλος; Η Μεταξία προσπαθεί να θολώσει τα νερά στη Ρηνιώ και στην Κερασίνα. Ο Τζανής, με τη βοήθεια των Τριβολαίων, βάζει σε εφαρμογή ένα θανάσιμο σχέδιο, αλλά τίποτα δεν θα πάει όπως το σχεδίαζαν.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

