Γεωργιάδης: Η τροπολογία δεν αλλάζει κάτι για τους λαθρομετανάστες - Έχω λατρεία στον Σαμαρά (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Εργασίας στον ΑΝΤ1 για την τροπολογία χορήγησης άδειας παραμονής σε συγκεκριμένους παράτυπους μετανάστες, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε την Παρασεκυή ο Υπουργός Εργασίας, αναφορικά με τις αντιδράσεις, μεταξύ άλλων του Αντώνη Σαμαρά, για την τροπολογία νομιμοποίησης παράτυπων μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ώστε να μπορούν να εργαστούν νόμιμα και να αποδίδουν εισφορές και φόρους.

Η πρώτη ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου στον Άδωνι Γεωργιάδη αφορούσε την δήλωση εναντίωσης του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε ότι η τροπολογία μετατρέπει την Ελλάδα σε φάρο προσέλκυσης παράτυπων μεταναστών.

«Δεν μπορώ να διαφωνήσω με τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί ξέρετε ότι του έχω λατρεία. Η κυβέρνηση έχει καταθέσει μια τροπολογία. Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία ότι μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης λαθρομεταναστών η Ελλάδα, αλλά δεν έχει βάση και ξέρετε ότι για το θέμα του Μεταναστευτικού έχω συγκεκριμένες θέσεις, δεν είμαι χθεσινός», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε έτερο σχετικό ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε «Ο σεβασμός μου στον κ. Σαμαρά είναι ακέραιος. Θέλω με σεβασμό να του πω ότι δεν γίνεται αυτή η διάταξη να αποτελέσει πόλο έξης λαθρομεταναστών. Δεν αφορά αυτούς που θα έρθουν αύριο στην Ελλάδα, αλλά αυτούς που είναι ήδη στην χώρα και δεν θέλουμε να δουλεύουν μαύρα».

Προσέθεσε ότι «επίσης, δεν μπορείς να φέρεις βάσει της διάταξης μέλη της οικογένειας σου στην Ελλάδα αλλά μόνο να νομιμοποιήσεις όσα μέλη της οικογένειας σου είναι ήδη στην Ελλάδα».

Τονίζοντας ότι στην χώρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εύρεσης εργατικών χεριών, ο Υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι «παραμένουν τα 7 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα ως όρος για την νομιμοποίηση ενός λαθρομετανάστη (sic), ενώ τώρα δίνουμε άπαξ, δηλαδή για μια φορά, το δικαίωμα σε όποιον μπορεί να αποδείξει ότι έως τις 30 Νοεμβρίου 2023 ήταν 3 χρόνια στην Ελλάδα, αν έχουν ήδη εργασία, να τους δώσουμε άδεια να δουλέψουν με νόμιμη άδεια για 3 χρόνια. Αν δουλεύουν σήμερα δουλεύουν μαύρα και δεν πληρώνουν εισφορές και φόρους».

Στην παρατήρηση του Νίκου Χατζηνικολάου πως έχει υιοθετήσει τον όρο λαθρομετανάστες, ενώ κυβερνητικά στελέχη χρησιμοποιούν τον όρο παράτυποι μετανάστες, ο Υπ. Εργασίας απάντησε «έχω άποψη γλωσσική. Όπως λέμε ότι ο λαθρεπιβάτης, ο λαθροθήρας, ο λαθραναγνώστης είναι άνθρωπος, έτσι και ο λαθρομετανάστης είναι άνθρωπος. Όποιος κάνει μια παρανομία, όπως η παράνομη είσοδος στην χώρα, τότε είναι λαθραίος, έχει κάθε παρανομία μία απαξία».

