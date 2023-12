Κοινωνία

Γάμος ομόφυλων - Ιερώνυμος: Δεν με ενοχλεί το ζήτημα της συμβίωσης, αλλά της υιοθεσίας (βίντεο)

Πώς τοποθετήθηκε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα δικαιώματα γάμου και υιοθεσίας των ομόφυλων ζευγών, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Για όλους και για όλα, μεταξύ άλλων όμως και για το ζήτημα της νομοθετικής κατοχύρωσης του δικαιώματος γάμου και υιοθεσίας στα ομόφυλα ζευγάρια, μίλησε ο Αριχεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, υποδεχόμενος για συνέντευξη το Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου εκ μέρους της καθημερινής πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα".

Ερωτηθείς για το ζήτημα, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος ανέφερε:

«Η Εκκλησία πάντα πιστεύει, γιατί αυτό της είπε ο Χριστός, στην ελευθέρια του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε έναν άνθρωπο να ζήσει όπως κρίνουμε εμείς. Να του πούμε εμείς, θα ζήσεις έτσι ή αλλιώς. Δεν θα του επιτρέψουμε όμως να μας αλλάξει την σύνθεση της κοινωνίας μας. Δεν μπορεί να καταστρέφονται το δάσος από πυρκαγιές ή το έδαφος από πλημμύρες και να μιλάμε δημοσίως, και τώρα που αλλοιώνεται για τους δικούς της λόγους η κοινωνία, να μην παρέμβουμε.

Ξεκαθάρισα ότι ένας άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει το πώς θα ζει, η διαφωνία μας όμως είναι στο πώς θα κάνει π.χ. ένα παιδί το οποίο θα μπορεί αύριο-μεθαύριο να λάβει την κοινωνία μου. Εσείς έχετε ανθρώπινα δικαιώματα, και το ανθρώπινο δικαίωμα να έχετε έναν πατέρα και μία μητέρα. Το παιδί αυτό γιατί να στερείται το ανθρώπινο δικαίωμα να έχει έναν πατέρα και μία μητέρα;

Την ελευθερία τη σεβόμαστε για κάθε άνθρωπο, εγώ πρώτος, και πιστεύω εξίσου και οι αρχιερείς. Το να μου αλλάξουν όμως τον τρόπο ζωής δεν το επιτρέπω. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί το θέμα της συμβίωσης, αλλά εκείνο της τεκνοθεσίας».

