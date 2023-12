Κοινωνία

Ζωγράφου: Άγνωστοι ξυλοκοπούν περαστικούς χωρίς λόγο

Πώς το περιστατικό συνδέεται με πρηγούμενα συμβάντα και ποιο το κίνητρο των δραsτών οι οποίοι αναζητούνται.

Επίθεση από ομάδα άγνωστων νεαρών δέχθηκε άνδρας το βράδυ της Πέμπτης στου Ζωγράφου, επί της οδού Ούλωφ Πάλμε.

Ο άνδρας περπατούσε αμέριμνος, όταν γύρω στις 22.00 τρεις νεαροί τον πέταξαν κάτω κι άρχισαν να τον γρονθοκοπούν. Μετά από λίγο, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας της περιοχής zografou24.gr , έφυγαν από το σημείο σαν να μην συνέβη τίποτα.

Δεν είναι γνωστό αν είχαν προηγούμενα, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρία περιοίκου, αντίστοιχο περιστατικό με θύμα άλλο άνδρα σημειώθηκε πριν από μερικές μέρες και στου Γουδή, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τότε μια γυναίκα είχε πλησιάσει το θύμα και το είχε ρωτήσει, αν τη γνωρίζει. Αφού εκείνος απάντησε αρνητικά, επανέλαβε την ερώτηση, και τότε εμφανίστηκε από το πουθενά παρέα νεαρών, που άρχισε να τον χτυπά.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για συμμορία που χτυπά αγνώστους χωρίς προφανή λόγο, καθώς όπως έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής, σκοπός τους δεν είναι να κλέψουν.

