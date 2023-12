Κοινωνία

Σύλληψη στη Νεά Ιωνία: Μουσουλμάνος μετανάστης με μαχαίρι φώναζε “Αλλαχού Ακμπάρ”

Πώς κατάφερε η Αστυνομία να ακινητοποιήσει το νεαρό και να του αφαιρέσει το μαχαίρι, και ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ λίγο πριν τις 22.00 το βράδυ της Πέμπτης όταν κάτοικοι της Νέας Ιωνίας Αττικής κάλεσαν τις Αρχές και ανέφεραν ότι ένας μετανάστης πολίτης Πακιστάν, περιφέρεται στους δρόμους της περιοχής με ένα μαχαίρι στο χέρι και φωνάζει «Allahu Akbar».

Στελέχη της ΕΛΑΣ έσπευσαν στην περιοχή, εντόπισαν τον άνδρα, τον ακινητοποίησαν και τον μετέφεραν στο κατά τόπον αρμόδιο ΑΤ. Παράλληλα διαπίστωσαν ότι πράγματι βρισκόταν στην κατοχή του ένα μαχαίρι 21 εκατοστών.

Ο άνδρας κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων και οπλοφορία.

