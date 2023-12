Παράξενα

Υπάλληλοι αεροδρόμιου έκλεβαν από τις βαλίτσες των επιβατών (εικόνες)

Πάνω από δέκα υπάλληλοι αεροδρόμιου συνελήφθησαν για κλοπές από τις αποσκευές των επιβατών.

Δεκατέσσερις υπάλληλοι ενός αεροδρομίου στη νήσο της Τενερίφης συνελήφθησαν, καθώς βαρύνονται με υποψίες ότι έκλεψαν από τις αποσκευές επιβατών αντικείμενα αξίας σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική πολιτοφυλακή.

Μεταξύ των κλοπιμαίων που άρπαξαν από επιβάτες διαφόρων εθνικοτήτων στο αεροδρόμιο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της νήσου των Καναρίων ήταν 29 πολυτελή ρολόγια, 22 smartphone τελευταίας τεχνολογίας και 120 κοσμήματα, αναφέρεται στο δελτίο τύπου.

Η ισπανική πολιτοφυλακή υποψιάζεται πως οι 14 συλληφθέντες έχουν ήδη πουλήσει σε καταστήματα και άλλα κλεμμένα αντικείμενα. Άλλοι 20 εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο και 27 κοσμηματοπωλεία της νήσου βρίσκονται επίσης στο μικροσκόπιο των αρχών.

Η επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από σειρά καταγγελιών εκ μέρους των επιβατών.

Οι κλοπές γίνονταν την ώρα που οι βαλίτσες τοποθετούνταν στον χώρο των αποσκευών των αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ύποπτοι αφαιρούσαν τα αντικείμενα αξίας, ενώ δεν τους έβλεπαν οι επιβάτες και άλλοι εργαζόμενοι.

Κατόπιν, έκρυβαν τα κλοπιμαία σε τσέπες που είχαν ράψει στο εσωτερικό των ρούχων τους ή μέσα στα ντουλάπια τους στο αεροδρόμιο, διευκρίνισε η ισπανική αστυνομία.

Το αεροδρόμιο της Τενερίφης υποδέχθηκε 10,8 εκατομμύρια επιβάτες το 2022, το έβδομο κατά σειρά ισπανικό αεροδρόμιο με τη μεγαλύτερη κίνηση, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Aena.

