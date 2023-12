Κόσμος

Γάζα: Νεκρός εικονολήπτης του Αλ Τζαζίρα - Τραυματίας ο δημοσιογράφος που έχασε την οικογένειά του

Νεκρός εικονολήπτης σε βομβαρδισμό στη Χαν Γιούνις. Τραυματίστηκε ο δημοσιογράφος που είχε συγκλονίσει όταν έχασε όλη την οικογένειά του σε βομβαρδισμό.

Ένας εικονολήπτης του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera σκοτώθηκε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας και ένας δημοσιογράφος τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσε το αραβικό κανάλι.

Ο Σαμίρ Αμπού Ντάκα τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τον συνάδελφό του ενώ κάλυπταν τον βομβαρδισμό ενός σχολείου. Οι διασώστες δεν κατάφεραν να φτάσουν εγκαίρως στο σημείο ώστε να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, επειδή ο δρόμος ήταν μπλοκαρισμένος από τα ερείπια ενός σπιτιού. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε την απώλεια του αφοσιωμένου εικονολήπτη μας, Σαμίρ Αμπού Ντάκα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Μοχάμεντ Μουαουάντ, ένας αρχισυντάκτης του καναλιού.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του καναλιού, οι δημοσιογράφοι χτυπήθηκαν από έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην πόλη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα.

? LIVE : Al Jazeera journalists Wael al-Dahdouh and Samer Abu Daqqa wounded in Israeli air strike in Gaza's Khan Younis ?? https://t.co/zSwxKusml7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 15, 2023

Νωρίτερα, το Al Jazeera μετέδωσε ότι ο επικεφαλής του γραφείου του στη Γάζα, ο Ουαέλ Νταχντού και ο Αμπού Ντάκα τραυματίστηκαν πιθανότατα από επίθεση ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Ο Νταχντού τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιουνίς.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Το Al Jazeera τόνισε ότι θεωρεί υπεύθυνες για το συμβάν «τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις».

«Η ομάδα της Γάζας και ιδίως ο Ουαέλ και ο Σαμίρ, έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην παρουσίαση όλου του εύρους της καταστροφής και της φρίκης των ισραηλινών ωμοτήτων. Χωρίς την αφοσίωσή τους, οι ωμότητες στη Γάζα δεν θα είχαν παρουσιαστεί στον κόσμο», ανέφερε το κανάλι.

Ο πρώτος βομβαρδισμός στόχευσε ένα σχολείο της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, στη Χαν Γιουνίς. Οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν στο σημείο για να κάνουν ρεπορτάζ, όταν σημειώθηκε ο δεύτερος βομβαρδισμός, σύμφωνα με τη Χαμάς, η οποία έκανε λόγο για «σκόπιμη» στόχευση των εκπροσώπων του Τύπου.

Πρόκειται για «απόπειρα εκφοβισμού των δημοσιογράφων, για να μην καταγράφουν τις σφαγές που διαπράττονται στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε η οργάνωση.

Η σύζυγος του Ουαέλ Νταχντού και τα δύο παιδιά τους σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στις 25 Οκτωβρίου στη Γάζα.

Περισσότεροι από 60 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου και τα ισραηλινά αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας.

Εξάλλου, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τραυματίστηκε σήμερα ένας Παλαιστίνιος δημοσιογράφος του τουρκικού πρακτορείου Anadolu, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με την αστυνομία, στο περιθώριο της προσευχής της Παρασκευής κοντά στο τέμενος Αλ Άκσα.

