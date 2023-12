Life

Μάθιου Πέρι: Ανατροπή στην αιτία θανάτου

Ο Μάθιου Πέρι έδινε μάχη επί χρόνια με την εξάρτησή του από τα αναλγητικά και το αλκοόλ.

Ο θάνατος του Aμερικανοκαναδού ηθοποιού Μάθιου Πέρι, πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends») οφείλεται σε «οξείες επιπτώσεις» της λήψης κεταμίνης, ανακοινώθηκε χθες Παρασκευή από το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Υπήρξαν βέβαια και άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατο του 54χρονου ηθοποιού: η στεφανιαία νόσος από την οποία έπασχε, η «επίδραση της βουπρενορφίνης» – ουσίας που χρησιμοποιείται για την θεραπεία του εθισμού σε οπιοειδή – και ο πνιγμός. Υπενθυμίζεται ότι ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στις 28 Οκτωβρίου.

Μακριά από τις κάμερες, ο Μάθιου Πέρι έδινε μάχη επί χρόνια με την εξάρτησή του από τα αναλγητικά και το αλκοόλ, ενώ χρειάστηκε επανειλημμένως να εισαχθεί σε κλινικές αποτοξίνωσης.

