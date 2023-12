Κόσμος

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε κατά λάθος 3 ομήρους της Χαμάς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, οι όμηροι εκλήφθηκαν ως απειλή και δέχθηκαν φίλια πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε "κατά λάθος" τρεις ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα από τη Χαμάς, κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού το οποίο είναι "υπό εξέταση", όπως ανακοίνωσε.

Ο στρατός δήλωσε ότι οι όμηροι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μάχης με ενόπλους της Χαμάς στη Γάζα και τόνισε ότι θα υπάρξει "πλήρης διαφάνεια" στην έρευνα του περιστατικού αυτού.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στρατιώτες που επιχειρούσαν στη Λωρίδα της Γάζας σκότωσαν τρεις Ισραηλινούς ομήρους τους οποίους "εξέλαβαν κατά λάθος ως απειλή".

"Κατά τη διάρκεια μαχών στη Σουτζάγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο στρατός αναγνώρισε κατά λάθος ως απειλή τρεις Ισραηλινούς ομήρους. Κατά συνέπεια, οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ προς την πλευρά τους και τους σκότωσαν", δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι, μιλώντας στην τηλεόραση.

Τα θύματα είναι οι Γιοτάμ Χαΐμ και Σάμερ αλ-Ταλάλκα, και οι δύο απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Αμ κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, διευκρινίζει ανακοίνωση του στρατού. Η οικογένεια του τρίτου ομήρου που σκοτώθηκε δεν θέλησε να δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά του. Οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ.

Ο στρατός υπογραμμίζει ότι τα θύματα βρήκαν τον θάνατο "σε εμπόλεμη ζώνη" στην οποία οι στρατιώτες του επιδίδονται σε "μια συνεχή μάχη εδώ και μέρες" απέναντι στους μαχητές της Χαμάς. Ο στρατός εξέφρασε τα "βαθύτατα συλλυπητήριά" του στις οικογένειες των θυμάτων, προσθέτοντας ότι "αποστολή του είναι να εντοπίσει τους αγνοούμενους και να επιστρέψει τους ομήρους στα σπίτια τους".

Για «απερίγραπτη τραγωδία» που βυθίζει «όλο το κράτος του Ισραήλ στο πένθος», έκανε λόγο απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού έγινε γνωστό ότι τρεις όμηροι σκοτώθηκαν κατά λάθος από τον στρατό, κατά τη διάρκεια μάχης με ενόπλους της Χαμάς στη Γάζα.

Από την Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι χαρακτήρισε «τραγικό λάθος» τον θάνατο των τριών ομήρων που χτυπήθηκαν από φίλια πυρά. «Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα από αυτό το συμβάν», πρόσθεσε.

Με τους τρεις θανάτους έφτασαν τους 22 οι όμηροι των οποίων έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος. Από τους περίπου 250 ανθρώπους που απήχθησαν από τη Χαμάς και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας οι 110 απελευθερώθηκαν και άλλοι 129 παραμένουν αιχμάλωτοι, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη τους.

Οικογένειες ομήρων ζητούν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ώστε να απελευθερωθούν οι δικοί τους άνθρωποι, καθώς φοβούνται ότι θα εκτελεστούν από τους απαγωγείς τους ή θα σκοτωθούν στις μάχες. Την περασμένη εβδομάδα ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι σε μια αποτυχημένη επιχείρηση για την απελευθέρωση ομήρων τραυματίστηκαν σοβαρά δύο στρατιώτες. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ένας όμηρος, ο Σαχάρ Μπαρούς, 25 ετών, σκοτώθηκε σε αυτήν την επιχείρηση και δημοσιοποίησε φωτογραφίες της σορού του. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο πράγματι για τον νεαρό άνδρα.

