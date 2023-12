Κοινωνία

Γκάζι: Πυροβολισμοί με τραυματίες έξω από νυχτερινό κέντρο (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών από τους πυροβολισμούς έξω απο νυχτερινό κέντρο, στο Γκάζι.

Πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, στην οδό Ιάκχου 29.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε στο συγκεκριμένο σημείο και ο επιβάτης του ή επιβάτες του, πυροβόλησαν τα τρία άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι 3 τραυματίες είναι από την Κρήτη και ήρθαν στην Αθήνα για μπάτσελορ πάρτι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι ο πιθανός στόχος των δραστών ήταν το κλαμπ και όχι οι 3 άνδρες.

Οι τρεις τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς".

