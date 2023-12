Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Τι δεν πάει καλά με το ποδόσφαιρο στην χώρα; (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου συζητούν για τα φαινόμενα σήψης στο τουρκικό ποδόσφαιρο, με αφορμή το περιστατικό που οδήγησε σε διακοπή των πρωταθλημάτων.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με την κατάσταση στο τουρκικό ποδόσφαιρο και τις "μαύρες σελίδες" που γράφονται και την γείτονα με περιστατικά βίας.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «Μαύρες μέρες για το τουρκικό ποδόσφαιρο. Η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανέβαλε επ’ αόριστον το Σούπερ Λιγκ αρχικά, και τώρα αποφάσισαν να ξαναρχίσεις στις 19 Δεκεμβρίου. Τί έγινε; Ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας στην Τουρκία είχε το θράσος να κατέβει στο γήπεδο και να γρονθοκοπήσει τον διαιτητή. Άλλος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας κάλεσε τους παίχτες σε 'πόλεμο'. Το ερώτημα είναι αν το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε σήψη και τί θα γίνει από δω και πέρα».

