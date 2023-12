Πολιτική

Αλτούν: Πολύ θετικό το κλίμα στα ελληνοτουρκικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός μηχανισμού «που θα λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».

-

Τη σημασία της θεσμοθέτησης κοινών διμερών μηχανισμών μεταξύ μέσων ενημέρωσης Ελλάδας και Τουρκίας επισημαίνει σε συνέντευξή του στο NTV o εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Φαχρετίν Αλτούν δήλωσε ότι η επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα και πρόσθεσε ότι «έχει δημιουργηθεί ένας πολύ σοβαρός μηχανισμός, που θα λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας». Σύμφωνα με τον Φαχρετίν Αλτούν αυτό αποτυπώθηκε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Αναφέρθηκε και στο φόρουμ εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης των δύο χωρών που έγινε στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα την περασμένη βδομάδα στην Αθήνα λέγοντας ότι καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας στους τομείς της δημόσιας επικοινωνίας, της δημόσιας διπλωματίας και της στρατηγικής επικοινωνίας. «Προσπαθούμε να θεσμοθετήσουμε αυτές τις σχέσεις, δημιουργώντας όσο το δυνατόν περισσότερους κοινούς μηχανισμούς», δήλωσε ο Φαχρετίν Αλτούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί με τραυματίες έξω από νυχτερινό κέντρο

Αθήνα – Δημοτική Αστυνομία: ΕΔΕ για την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημότη

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Άνοιξε ο δρόμος και “κατάπιε” ένα ταξί