ΠΑΟΚ: Το 13αρι και το αήττητο σερί της ΑΕΚ

Η εντυπωσιακή πορεία του ΠΑΟΚ τον έχει στείλει στην φάση των "16" του Conference League, χάρη και σε ένα αήττητο σερί που πάει για... ρεκόρ.

Η εντυπωσιακή πορεία που έχει πραγματοποιήσει τη φετινή σεζόν ο ΠΑΟΚ στο UEFA Europa Conference League, τον... έστειλε στους «16» της διοργάνωσης, μία μάλιστα αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, που ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της από το Β’ Προκριματικό Γύρο, σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο.

Έχει, όμως, μπροστά της, ακόμη ένα για να προσπαθήσει να καταρρίψει. Ποιο; Το μεγαλύτερο αήττητο σερί ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Το οποίο κατέχει η ΑΕΚ που τη σεζόν 2017-18 και στο ξεκίνημα της επόμενης, δεν έφυγε με κατεβασμένο κεφάλι από το γήπεδο σε 14 διαδοχικά ματς. Μάλιστα, ακόμη κι ο αποκλεισμός της στους «16» του UEFA Europa League από τη Ντιναμό Κιέβου, που είχε βάλει «στοπ» στην ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ, είχε έρθει με δυο ισοπαλίες και τον κανονισμό του εκτός έδρας γκολ, ο οποίος ακόμη τότε ήταν σε ισχύ. Την επόμενη, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη στον πάγκο, η ΑΕΚ ξεπέρασε δύο εμπόδια φτάνοντας ως τους ομίλους του UEFA Champions League, όπου όμως κατέγραψε ένα 0-0-6.

Ο ΠΑΟΚ, αρχής γενομένης από το περυσινό 1-1 με τη Λέφσκι Σόφιας, έχει φτάσει τα 13 ματς αήττητος, όλα στο Conference League. Και περιμένει τη Δευτέρα (18/12) την κλήρωση για να μάθει τον αντίπαλό του στους «16», επιθυμώντας να επαναλάβει την προ διετίας πορεία του, όταν είχε φτάσει μέχρι και τα προημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης. Δεδομένα, πάντως, οι «ασπρόμαυροι» έκαναν ρεκόρ για ελληνικό σύλλογο με το 5-1-0 και τη συγκομιδή 16 βαθμών, όπως και με τα 16 γκολ που σημείωσαν στους ομίλους.

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων θυμίζει το απόλυτο αήττητο ελληνικό σερί της ΑΕΚ και το φετινό του ΠΑΟΚ που απειλεί τον «Δικέφαλο»:

Τα 14 αήττητα ματς της ΑΕΚ στην Ευρώπη:

Europa League (Play Off) 17/08/17 Κλαμπ Μπριζ* 0-0

Europa League (Play Off) 24/08/17 Κλαμπ Μπριζ 3-0

Europa League (Φάση Ομίλων) 14/09/17 Ριέκα* 2-1

Europa League (Φάση Ομίλων) 28/09/17 Αούστρια Β. 2-2

Europa League (Φάση Ομίλων) 19/10/17 Μίλαν* 0-0

Europa League (Φάση Ομίλων) 02/11/17 Μίλαν 0-0

Europa League (Φάση Ομίλων) 23/11/17 Ριέκα 2-2

Europa League (Φάση Ομίλων) 07/12/17 Αούστρια Β.* 0-0

Europa League (Φάση των 32) 15/02/18 Ντιναμό Κιέβου 1-1

Europa League (Φάση των 32) 22/02/18 Ντιναμό Κιέβου* 0-0

Champions League (3ος Προκρ.) 08/08/18 Σέλτικ* 1-1

Champions League (3ος Προκρ.) 14/08/18 Σέλτικ 2-1

Champions League (Play Off) 22/08/18 Βίντι* 2-1

Champions League (Play Off) 28/08/18 Βίντι 1-1

ΣΥΝΟΛΟ: 14 αγώνες/ 4 νίκες, 10 ισοπαλίες/ 16-10 τέρματα

Τα 13 και... βλέπουμε αήττητα ματς του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη:

Conference League (2ος Προκρ.) 28/07/22 Λέφσκι Σόφιας 1-1

Conference League (2ος Προκρ.) 27/07/23 Μπεϊτάρ Ιερ. 0-0

Conference League (2ος Προκρ.) 03/08/23 Μπεϊτάρ Ιερ.* 4-1

Conference League (3ος Προκρ.) 10/08/23 Χάιντουκ* 0-0

Conference League (3ος Προκρ.) 17/08/23 Χάιντουκ 3-0

Conference League (Play Off) 24/08/23 Χαρτς* 2-1

Conference League (Play Off) 31/08/23 Χαρτς 4-0

Conference League (Φάση Ομίλων) 21/09/23 Ελσίνκι* 3-2

Conference League (Φάση Ομίλων) 05/10/23 Άιντραχτ Φρ. 2-1

Conference League (Φάση Ομίλων) 26/10/23 Αμπερντίν* 3-2

Conference League (Φάση Ομίλων) 09/11/23 Αμπερντίν 2-2

Conference League (Φάση Ομίλων) 30/11/23 Άιντραχτ Φρ.* 2-1

Conference League (Φάση Ομίλων) 14/12/23 Ελσίνκι 4-2

ΣΥΝΟΛΟ: 13 αγώνες/ 9 νίκες, 4 ισοπαλίες/ 30-13 τέρματα

*Με αστερίσκο (*) αναφέρονται οι εκτός έδρας αγώνες.

