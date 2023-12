Κόσμος

Ισραήλ: οι όμηροι που σκοτώθηκαν κρατούσαν “λευκή σημαία”

Οι όμηροι, ήταν χωρίς πουκάμισα και κρατούσαν μια μαγκούρα με λευκό ύφασμα επάνω.

Οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι που σκοτώθηκαν κατά λάθος στη Γάζα από ισραηλινές δυνάμεις κρατούσαν λευκή σημαία, σύμφωνα με μια αρχική έρευνα για το συμβάν, δήλωσε σήμερα στρατιωτικός αξιωματούχος.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε μια περιοχή σφοδρών μαχών όπου μαχητές της Χαμάς επιχειρούν με πολιτικά και χρησιμοποιούν τακτικές εξαπάτησης, είπε ο αξιωματούχος.

Ένας στρατιώτης είδε τους ομήρους να ξεπροβάλλουν μερικές δεκάδες μέτρα από τις ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή Σετζάιγια, είπε ο αξιωματούχος.

"Είναι όλοι τους χωρίς πουκάμισα και έχουν μια μαγκούρα με λευκό ύφασμα επάνω. Ο στρατιώτης αισθάνεται πως απειλείται και ανοίγει πυρ. Ανακοινώνει πως είναι τρομοκράτες, (οι δυνάμεις) ανοίγουν πυρ, δύο σκοτώνονται αμέσως", δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο τρίτος όμηρος τραυματίστηκε και οπισθοχώρησε σε ένα κτίριο σε κοντινή απόσταση όπου ζήτησε βοήθεια στα εβραϊκά, είπε ο αξιωματούχος.

"Αμέσως ο διοικητής του τάγματος εκδίδει διαταγή παύσης πυρός, αλλά και πάλι υπάρχει άλλη μια έκρηξη πυρός προς την τρίτη μορφή και [ο τρίτος όμηρος] πεθαίνει επίσης", είπε ο αξιωματούχος. "Αυτό ήταν αντίθετο με τους κανόνες εμπλοκής μας", πρόσθεσε.

Ο στρατός ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, πως οι τρεις όμηροι ήταν ο Γιοτάμ Χαΐμ και ο Αλόν Σάμριζ, που απήχθησαν από το κιμπούτς Κφαρ Αζά, και ο Σάμερ Ταλάλκα, που απήχθη από το κοντινό κιμπούτς Νιρ Αμ - όλοι είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

