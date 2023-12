Αθλητικά

Κώστας Νεστορίδης: το “τελευταίο αντίο” στον θρυλικό παίκτη της ΑΕΚ (εικόνες)

Συγκινητικό ήταν το τελευταίο αντίο στον θρυλικό παίκτη της Ένωσης.

Το “ύστατο χαίρε” είπαν φίλοι και συγγενείς, στον Κώστα Νεστορίδη το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η οικογένεια της ΑΕΚ, οπαδοί αλλά και αρκετοί παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, αποχαιρέτισαν για τελευταία φορά τον θρυλικό ποδοσφαιριστή της Ένωσης, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη (12/12/23) σε ηλικία 93 ετών.

Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια, δίπλα στο γήπεδο που έγραψε ιστορία με την φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.

Παρά τη βροχή, πλήθος κόσμου βρέθηκε στην εκκλησία για να του πει το τελευταίο “αντίο”.

Το φέρετρο του Κώστα Νεστορίδη ήταν τυλιγμένο με τη σημαία της ΑΕΚ.

Το τελευταίο “αντίο” στον θρυλικό ποδοσφαιριστή είπαν μεταξύ άλλων ο Θωμάς Μαύρος, ο Στέλιος Μανωλάς, ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο Γιάννης Βούρος, ο Νίκος Σαργκάνης και αντιπροσωπεία της ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, προεξάρχοντος του Δημήτρη Μελισσανίδη.

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στις 14:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο της Καλλιθέας.

Επιθυμία της οικογένειας, ήταν αντί στεφάνων, να κατατεθούν χρήματα στην κάλπη τού Συλλόγου «Πίστη» γονέων και κηδεμόνων παιδιών με παθήσεις καρκίνου, που υπήρχε στην Αγία Τριάδα, καθώς και στο κοιμητήριο Καλλιθέας. Τραπεζικός λογαριασμός στην ALPHA BANK. αρ. λογαριασμού: 130002002008236. IBAN: 01401300130002002008236. Με τη σημείωση: Εις μνήμην Κώστα Νεστορίδη.

