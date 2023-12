Καιρός

Κακοκαιρία - Κυριακή: πτώση θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Που αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Χιόνια και στην Πάρνηθα. Πόσο χαμηλά θα φτάσει ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την Κυριακή προβλέπονται θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση από τα βόρεια και ισχυρός παγετός τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά της ηπειρωτικής χώρας. Αναλυτικότερα, στην ανατολική και νότια χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια τις πρωινές ώρες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί-βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Συγκεκριμένα, στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -04 έως 07 με 09, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -03 έως 12 με 14, στο βόρειο Αιγαίο από 02 έως 09 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 09 έως 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι τοπικά ισχυρός.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ασθενείς χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 6 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 8 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 9 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 02 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά κυρίως τις πρωινές ώρες. Σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι- βορειοανατολικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Ο υδράργυρος θα δείξει από 01 βαθμό έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 6 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα δείξει από -01 βαθμό έως 08 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών και πιθανώς μεμονωμένων καταιγίδων στο νότιο Ιόνιο. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 4 με 6, τοπικά στο Ιόνιο 7 και στα νότια έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Το θερμόμετρο θα δείξει από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 5-6 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά κυρίως τις πρωινές ώρες. Σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 5 με 7 μποφόρ και στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 01 βαθμό έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 7 με 8 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές στα νότια. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου).

Ο καιρός την Δευτέρα

Στα ανατολικά και στα νότια αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά με ένταση 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στα βόρεια το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως τους 16 βαθμούς και στα νησιά έως τους 19 βαθμούς. Παγετός προβλέπεται στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

