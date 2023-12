Παράξενα

Ζάκυνθος: Άνοιξαν το φέρετρο και είδαν μία ξένη!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Ζάκυνθο, όταν συγγενείς και φίλοι κατάλαβαν ότι κήδευαν μία ξένη γυναίκα.

-

Αναστάτωση προκλήθηκε σε οικογένεια στη Ζάκυνθο όταν μέσα στον πόνο της απώλειας του δικου τους ανθρώπου οι συγγενείς μιας γυνέκας που έφυγε από τη ζωή, κατάλαβαν, ότι έκλαιγαν... μία άλλη γυναίκα.

Μια απίστευτη ιστορία εκτιλύχθηκε σε κοινοτικό διαμέρισμα της Ζακύνθου, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Για την ακρίβεια, η εξέλιξη μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία για γυναίκα που απεβίωσε δεν είχε την κατάληξη που όλοι περίμεναν.

Όταν η πομπή οδηγήθηκε στο νεκροταφείο του χωριού, οι συγγενής ζήτησαν από τους υπεύθυνους του γραφείου τελετών, να ανοίξουν το φέρετρο για να αποχαιρετίσουν για τελευταία φορά τον άνθρωπό τους.

Η έκπληξη όμως που τους περίμενε, ήταν τόσο δυσάρεστη, σχεδόν όσο και η όλη διαδικασία.

Μέσα στο φέρετρο δεν βρισκόταν η δική τους συγγενής αλλά μια άλλη γυναίκα.

Όπως είναι λογικό επικράτησε αμηχανία στην αρχή και θυμός στη συνέχεια. Άμεσα αναζήτησαν τους υπεύθυνους για την κατάληξη αυτή, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να αποδεικνύεται ποιος έκανε το μακάβριο αυτό λάθος.

Πηγή: imerazante.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βάρη: ανεμοστρόβιλος διέλυσε σπίτι εξαμελούς οικογένειας (εικόνες)

Γιώργος Μιχαλακόπουλος: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός

Κως: Μαθητές δημοτικού συνδέθηκαν με τον διαστημικό σταθμό (εικόνες)