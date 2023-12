Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Οι αποχωρήσεις ανήκουν στο παρελθόν, το κλίμα είναι εξαιρετικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης.

-

«Όλος ο κόσμος της Αριστεράς και του προοδευτικού Κέντρου είναι ευπρόσδεκτος και έχει το σπίτι του στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε ότι τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο είναι πάρα πολλά και ότι τώρα πρέπει να τα αναδείξουμε και να ετοιμαστούμε για να ξανακυβερνήσουμε.

Ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι «τα μέλη του κόμματος έχουν αυξηθεί ραγδαία και αυτή τη στιγμή έχουμε πλημμυρίσει με νέα μέλη στις τοπικές οργανώσεις». «Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνεισφέρουν ως συντονιστές, αναπληρωτές συντονιστές και το κόμμα μας έχει μεγαλώσει. Και έχει μεγαλώσει ειδικά τον τελευταίο μήνα, άρα αισθάνομαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το πού θα πάμε από ‘δω και πέρα και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα κερδίσουμε τις ευρωεκλογές», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μπροστά, υπάρχουν χαμόγελα στην Κουμουνδούρου, στις ΝΕ, ο κόσμος επιτέλους μιλάει για πολιτική και αισθάνεται ότι δεν υπάρχει λογοκρισία και πραγματικά το κλίμα είναι εξαιρετικό». Δήλωσε πολύ υπερήφανος «για τη δουλειά που κάνουμε ακτιβιστικά έξω στην κοινωνία, το βλέπω κι από τους βουλευτές μας και τα στελέχη μας που πλέον όχι μόνο συμμετέχουν αλλά κι εκείνοι βλέπουν αυτό που κάνουμε και είναι πολύ αισιόδοξοι». Στο ίδιο πλαίσιο είπε ότι γίνονται τομές που θα αποδώσουν, όπως η ψηφιοποίηση της παραγωγής πολιτικής μαζί με τα τμήματα και τα think tank που φτιάχνονται, «ώστε να αισθάνεται το κάθε μέλος ότι μπορεί να συμμετέχει στην παραγωγή πολιτικής». Πρόσθεσε ότι οι εκλογές από τη βάση για τα προκριματικά ψηφοδέλτια για τις ευρωεκλογές είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, είναι άμεση δημοκρατία, και πως στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας που θα έχει το κόμμα στις επόμενες βουλευτικές πέντε από τα δεκαπέντε άτομα του ψηφοδελτίου «θα είναι από τη νεολαία μας και θα τα επιλέξει η νεολαία η ίδια».

Υποστήριξε ότι «έχουμε αυτή τη στιγμή την πίστη του κόσμου από τις λαϊκές συνοικίες, από πολύ κόσμο που είναι αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, που ξυπνάνε μια μέρα και βλέπουν την κυβέρνηση να τους έχει πει ψέματα προεκλογικά και τώρα να πέφτει ένα οριζόντιο μέτρο φορολογικό που αλλάζει τη ζωή τους και που τους βάζει να είναι ενάντια στους εργαζόμενους τους». Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ ενός απλού προοδευτικού φορολογικού κώδικα με δύο συντελεστές, 17% και 24% για τις επιχειρήσεις βάσει κερδοφορίας. Δηλαδή, είπε, όσες έχουν κάτω από 200.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα να πληρώνουν 17% και 24% όσες έχουν παραπάνω. «Αυτό αφήνει και 100 εκατ. ευρώ παραπάνω στα ταμεία του κράτους και είναι δίκαιο», είπε. Πρόσθεσε ότι για το ατομικό εισόδημα πρέπει να τελειώνει «το μπέρδεμα που γίνεται αυτή τη στιγμή» και να υπάρχει μία κλίμακα προοδευτική, να είναι σταθερό για 10 χρόνια και απλό.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ και για το αν μπορεί να τεθεί θέμα ηγεσίας εάν αποτυπωθούν στις ευρωκάλπες τα σημερινά δημοσκοπικά ευρήματα, ο κ. Κασσελάκης σχολίασε ότι «δημοσκοπικά αποτυπώνεται επίσης θλίψη, οργή, ανασφάλεια, αγανάκτηση, αυτό είναι το 41% που αποτυπώνεται δημοσκοπικά». Πρόσθεσε ότι «επίσης εμείς βλέπουμε και δημοσκοπικά, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να αλλάζουν υπέρ μας, ότι αποκτάμε από δω και πέρα μία δυναμική, άρα είμαι σίγουρος ότι θα φανεί κι αυτό δημοσκοπικά και μετά να είστε σίγουροι ότι θα είμαι υποψήφιος πρωθυπουργός και θα είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τελεία και παύλα».

Μιλώντας για το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών με αφορμή και τη συνέντευξη του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου που «φαίνεται ότι τάσσεται υπέρ της συμβίωσης αλλά κατά της τεκνοθεσίας», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «ισότητα είναι ισότητα». «Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να βλέπουμε το συνάνθρωπο μας ως ένα αυτόνομο ον που πρέπει να το αγκαλιάσουμε να γιορτάσουμε την μοναδικότητα του και να μπορέσουμε όλοι μαζί να γίνουμε μία καλύτερη κοινωνία. 'Αρα προφανώς ο αρχιεπίσκοπος έχει τη δική του άποψη για το θέμα, αλλά όπως είχα πει και πριν από μήνες, εδώ πρόκειται για την ζωές των ανθρώπων, για το πώς αντιμετωπίζουμε το συμπολίτη μας και όλοι πολίτες πρέπει να είναι ισότιμοι και να έχουμε μία ισονομία και ισοπολιτεία στην κοινωνία μας», πρόσθεσε. Στο ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει το νομοσχέδιο εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη για την τεκνοθεσία, ο κ. Κασσελάκης σχολίασε: «Υπάρχει πρόβλεψη για την τεκνοθεσία των ετερόφυλων ζευγαριών; Όχι. 'Αρα σου απάντησα». Τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα των δικαιωμάτων και της ισότητας, τελεία και παύλα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει την ισότητα στο γάμο, ξεκάθαρα».

Έστρεψε παράλληλα την κριτική του προς τον πρωθυπουργό για καθυστέρηση να εισάγει προς ψήφιση το νομοσχέδιο: «Όσον αφορά το πότε θα το φέρει ο κ. Μητσοτάκης το νομοσχέδιο πραγματικά αισθάνομαι ότι είναι ντροπή από έναν πρωθυπουργό που έχει μάλιστα σπουδάσει στο εξωτερικό και έχει πολλά ερεθίσματα από άλλες κοινωνίες και χώρες, να εκμεταλλεύεται αυτό το ζήτημα μικροπολιτικά. Γνωρίζει πολύ καλά ο ίδιος γιατί δεν θέλει να το φέρει προς ψήφιση πριν από τις ευρωεκλογές και δείχνει μία έλλειψη ενσυναίσθησης». Είπε ότι αυτή η προσέγγιση ταυτίζεται με την αναφορά που είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης σε έναν ηλικιωμένο στο Βύρωνα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, λέγοντας του «Pass δεν πήρες;». «Λες και είναι δικά του χρήματα και του κάνει δωρεά», σχολίασε ο κ. Κασσελάκης, «είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ένα τζάκι πολιτικής οικογένειας. Έτσι μιλάει το τζάκι». «Αν πιστεύεις στη ισότητα δεν σκέφτεσαι κ. πρωθυπουργέ να το φέρεις μετά τις ευρωεκλογές. Το κάνεις χθες. Αν δεν θέλει να το κάνει αυτός, ας το φέρουμε εμείς προς ψήφιση» υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης.

Τόνισε επιπλέον ότι ο ίδιος ήταν από τους πρώτους που επανέφερε «το πολύ σημαντικό ζήτημα δημοκρατίας για διαχωρισμό κράτους - εκκλησίας και θα ήθελα να το επαναφέρουμε στο προσκήνιο και να δούμε τι στάση θα κρατήσει η δήθεν εκσυγχρονιστική ΝΔ». Δήλωσε βέβαιος ότι «κι εκεί θα βγουν τα μαχαίρια του ΛΑΟΣ και της ακροδεξιάς που έχουν στο κόμμα τους μέσα, όπως βλέπουμε τώρα και στη συζήτηση για το μεταναστευτικό, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν». Ρώτησε αν η ΝΔ «είναι υπέρ ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους ή θέλουν να υπάρχει ακόμα ένα καθεστώς που ανήκει σε προηγούμενο αιώνα και σίγουρα όχι σε μια σύγχρονη Ευρώπη».

Σε ερώτημα για τους αποχωρήσαντες από τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι «είναι στο παρελθόν αυτές οι αποχώρησες, ο καθένας θα κριθεί για τις αποφάσεις του, είναι στο παρελθόν, εγώ κοιτάω μπροστά». «Αυτό είναι στην κρίση του καθενός», σχολίασε ερωτηθείς αν η Νέα Αριστερά είναι υπολογίσιμη δύναμη. Ο κ. Κασσελάκης ρωτήθηκε «αν τα άτομα που δεν ανήκουν πια στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ήταν και υπεύθυνα σε ένα βαθμό για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα»: «Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί αντικειμενικά δεν ήμουν εκεί και για να ξέρω κιόλας, αλλά ο Αλέξης να είστε όλοι σίγουροι ότι θα μπορούσε να έμενε πρόεδρος του κόμματος αν το επιθυμούσε ο ίδιος. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και μάλιστα είχαμε συζητήσει πριν τις εκλογές του Ιουνίου για την ανανέωση που θα χρειαζόταν το κόμμα. Πήρε την απόφαση του, ήταν μία θαρραλέα απόφαση κατά τη γνώμη μου επειδή ήξερε ότι πολύς κόσμος βασίζεται σε εκείνον, αλλά από την άλλη σου λέει χάσαμε ένα ποσοστό, 600 χιλιάδες συμπολίτες μας που μας ψήφισαν το ‘19 δεν το έκαναν τώρα, άρα δείχνει ταπεινοφροσύνη το να πεις μπας και φταίω εγώ, ας δώσω την ευκαιρία σε κάτι νέο να προκύψει. 'Αρα σίγουρα ο Αλέξης δεν είχε κανένα σπρώξιμο από οποιοδήποτε άτομο, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο».

Μιλώντας μεταξύ άλλων για την επίσκεψη του προ καιρού στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλλιθέας και τα σχόλια που είχαν δημιουργηθεί από το γεγονός ότι πέρασε κάτω από ένα κάγκελο για να μπει σε μια αίθουσα, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι αυτό που χρειάζονται τα παιδιά είναι υποδομές, κτήρια με θέρμανση. Σημείωσε πως το θέμα αναδείχτηκε από την επίσκεψη του, ότι έγινε η δωρεά των aircondition για τα οποία υπήρχε ανάγκη στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το έχουν εκτιμήσει πάρα πολύ οι γονείς και οι δάσκαλοι. «Αυτά τα aircondition που δωρίσαμε ακόμα κάτω είναι στοιβαγμένα γιατί δήθεν περιμένουν από εργολάβους που είναι από το κράτος για να τα βάλουν…». Η ερώτηση, τόνισε, είναι «πού είναι η κυβέρνηση; Τι έχει λύσει;».

Για την κυβέρνηση σχολίασε ότι «καλά θα κάνουν να σταματήσουν με την αλαζονεία του 41% που τους έχει κάνει ανάλγητους», ενώ πρόσθεσε: «Και εγώ στο Κολλέγιο Αθηνών ήμουν πριν φύγω στο εξωτερικό. Δεν θυμάμαι να μας διδάσκουν κοινωνική αναλγησία».

Ειδήσεις σήμερα:

Βάρη: ανεμοστρόβιλος διέλυσε σπίτι εξαμελούς οικογένειας (εικόνες)

Γιώργος Μιχαλακόπουλος: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός

Ζάκυνθος: Άνοιξαν το φέρετρο και είδαν μία ξένη!