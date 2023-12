Κοινωνία

Τραυματισμός Αστυνομικού - Διασώστρια στον ΑΝΤ1: ήταν “πεδίο μάχης” το σημείο (βίντεο)

Συγκλονίζει η μαρτυρία της διασώστρια του ΕΚΑΒ στον ΑΝΤ1 που περιέθαλψε τον τραυματία αστυνομικό, μετά την επίθεση στον Ρέντη.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Συγκλονίζει η περιγραφή της διασώστριας του ΕΚΑΒ που περιέθαλψε τον τραυματία αστυνομικό στα επεισόδια στο Ρέντη. Όπως λέει στον ΑΝΤ1, βρέθηκε μπροστά σε ένα "πεδίο μάχης" με τον άνδρα των ΜΑΤ να χρήζει άμεσης διακομιδής στο νοσοκομείο.

"Μας ενημέρωσαν για επείγον περιστατικό. Πήγαμε άμεσα. ήταν πεδίο μάχης το σημείο, αγωνία, φόβος, άγχος", περιγράφει η διασώστρια του ΕΚΑΒ.

Η Ελεάνα Τσουμπασίδου, διασώστρια του ΕΚΑΒ, είχε βάρδια το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου. Μαζί με τους συναδέλφους της πήγαν στο κλειστό γυμναστήριο "Μελίνα Μερκούρη" για να παραλάβουν τον τραυματία αστυνομικό.



"Δεν είχε σχεδόν καθόλου τις αισθήσεις του. Είχε πολύ μεγάλη αιμορραγία την οποία είχαν σταματήσει με πολύ καλό τρόπο οι αστυνομικοί και δώσαμε πραγματικά μάχη στο ασθενοφόρο για να κρατηθεί στη ζωή, δεν είχε επίπεδο συνείδησης, ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση", αναφέρει η διασώστρια.

Συγκλονιστικά είναι και τα ηχητικά των συναδέλφων του με το κέντρο επιχειρήσεων για να περιγράψουν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΤ: Τον σταθμό (ΕΚΑΒ) κέντρο, εκ νέου, τον σταθμό.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ελήφθη ελήφθη Αποστόλη, ελήφθη. Πες μου λίγο για το συνάδελφο, έχουμε κάνει το τουρνικέ;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΤ: Το τραύμα το έχουμε φτιάξει… το έχουμε φτιάξει το τουρνικέ… έχουν παρασχεθεί οι Α’ Βοήθειες, έχει χαθεί αρκετό αίμα να γνωρίζετε, γι’ αυτό και να συντομεύει ο σταθμός.

Δεν υπήρχε χρόνος ώστε ο τραυματίας να πάει στο 401 και αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο ΓΚ Νίκαιας το οποίο δεν εφημέρευε αλλά ήταν σε κοντινή απόσταση ενώ μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο είχαν προλάβει οι γιατροί να προετοιμαστούν.

Εννιά ημέρες αργότερα και ο αστυνομικός συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να περιμένουν πως θα αντιδράσει ο οργανισμός ύστερα από την πολυήμερη νοσηλεία.

Την ίδια στιγμή οι Αρχές επιχειρούν να ταυτοτοιήσουν ένα προς ένα τα άτομα που διακρίνονται σε βίντεο να τρέχουν κατά τη διάρκεια της επίθεσης σε βάρος των αστυνομικών έξω από το κλειστό Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη το βράδυ της Πέμπτης 7 Δεκέμβριου.

Τα στελέχη της Ασφάλειας που έχουν στα χέρια τους μία λίστα με υπόπτους αναμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών σε μια προσπάθεια να μάθουν όσα ειπώθηκαν για την οργάνωση της επίθεσης αλλά και τις επικοινωνίες αμέσως μετά. Μέχρι οι 424 προσαχθέντες να οδηγηθούν στο Μεταγωγών και όταν αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς όσο βρίσκονταν εκεί τους είχαν κατασχέσει τα κινητά.

