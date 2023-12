Αθλητικά

Η Κηφισιά “βύθισε” τον ΠΑΣ Γιάννινα

Η Κηφισιά επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα στο ντέρμπυ ουραγών της Super League.

Στο ντεμπούτο του Ντέιβιντ Γιάνσεν στον πάγκο της, η Κηφισιά έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί 10 αγωνιστικών χωρίς νίκη (5 ισοπαλίες, 5 ήττες) και νίκησε με 4-2 τον ΠΑΣ Γιάννινα στο γήπεδο της Καισαριανής, στο εναρκτήριο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Super League. Ένα τρίποντο «χρυσάφι» για τους νεοφώτιστους που ανέβηκαν (με αγώνα περισσότερο) πάνω απ’ την επικίνδυνη ζώνη και «βύθισαν» τον ΠΑΣ Γιάννινα στην τελευταία θέση. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Κηφισιά ο Ογκνιέν Οζέγκοβιτς που σημείωσε δύο γκολ, ενώ από ένα τέρμα πέτυχαν οι Ματέους Σάντος και Λαντρ για τους γηπεδούχους. Ισοφάρισε δύο φορές η ομάδα των Ιωαννίνων με τους Ροσέρο και Παντελάκη, σ’ ένα τρομερό ματς με πέντε γκολ στα πρώτα 35 λεπτά του αγώνα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε άκρως εντυπωσιακά και πριν συμπληρωθούν 11 λεπτά είχαν σημειωθεί ήδη τρία γκολ, δύο για τους γηπεδούχους και ένα για την ηπειρωτική ομάδα. Αφού η Κηφισιά «προειδοποίησε» στο 4’ με το γύρισμα του Ματέους Σάντος και το πλασέ του Κωνσταντόπουλου πάνω απ’ τα δοκάρια απ’ το ύψος του πέναλτι που έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια ήρθε το 1-0. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έκλεψε τα μπάλα κι έβγαλε εξαιρετική ασίστ από τα δεξιά προς τον Οζέγκοβιτς, που με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Η «απάντηση» του ΠΑΣ Γιάννινα ήταν άμεση, καθώς στο 10’ ο Παμλίδης έβγαλε κάθετη μπαλιά στον Ροσέρο, ο οποίος πάτησε περιοχή, απέφυγε μαρκάρισμα του Μασούρα και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Κωνσταντακόπουλος έβγαλε κάθετη πάσα προς τον Ματέους Σάντος, ο οποίος έκανε άψογο πρώτο κοντρόλ και με πλασέ απ’ το όριο της περιοχής, έκανε το 2-1. Στο 23’ από κόρνερ του Τσαούση, ο Παντελάκης πήρε με εντυπωσιακό άλμα την κεφαλιά, η μπάλα πήρε ύψος και κατέληξε στα δίχτυα του Αναγνωστόπουλου

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν ψάχνοντας εκ νέου προβάδισμα και το πέτυχαν στο 35’, όταν ο Μπιφουμά εκτέλεσε χαμηλά στο πρώτο δοκάρι κι ο Λαντρ που τέντωσε το πόδι του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2.

Στο 43’ ο Κλέιμαν έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του το σουτ του Βαφέα, ενώ στο 55’ ο Ματέους Σάντος αστόχησε έπειτα από το γύρισμα του Μπιφουμά.

Το παιχνίδι δεν είχε την ίδια ένταση στο δεύτερο μέρος, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να μένει με δέκα παίκτες στο 77’ μετά την αποβολή του Γκάρο (είχε περάσει αλλαγή στο 46’) με δεύτερη κίτρινη. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Οζέγκοβιτς υποδέχθηκε εξαιρετικά την ασίστ του Κωνσταντακόπουλου, πρόλαβε και τον Κλέιμαν και με πλασέ έκανε το 4-2, χαρίζοντας μία τεράστιας σημασίας νίκη στην ομάδα του.

Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Ημαθίας)

Κίτρινες: 25’ Ματέους Σάντος, 28’ Παρράς, 59’ Παπασάββας - 40’ Καραχάλιος, 41’ Παντελάκης, 47’ Γκάρο, 73’ Τσαούσης

Αποβολές: 77’ Γκάρο (δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Ντέιβιντ Γιάνσεν): Αναγνωστόπουλος, Μασούρας, Λαντρ, Βαφέας, Παρράς (46’ Γκόμπελιτς), Παπασάββας, Ιπαλίμπο (83’ Μποτία), Ματέους Σάντος (66’ Τετέι), Κωνσταντακόπουλος (90’+4’ Ίλιεφ), Μπιφουμά (66’ Αντερέγκεν) Οζέγκοβιτς.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Κλέιμαν, Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Τσαούσης, Καραχάλιος, Ριένστρα (46’ Γκάρο), Ροσέρο, Παμλίδης, Τζίνο, Λεό Μπατίστ (64’ Κόντε).

