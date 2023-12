Κόσμος

Τραμπ: παράτυποι μετανάστες δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξενοφοβικές κορώνες και ρατσιστικά σχόλια από τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

-

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αδιαμφισβήτητο φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ, υποστήριξε χθες Σάββατο ότι παράτυποι μετανάστες «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας», χρησιμοποιώντας ξενοφοβική φρασεολογία που παραπέμπει στη ρητορική μίσους των Ναζί.

Τα ρατσιστικά σχόλια του Τραμπ έγιναν σε προεκλογική συγκέντρωση στο Νιου Χάμσιρ, όπου ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας κατήγγειλε τον αριθμό ρεκόρ των μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα των ΗΠΑ. Δεσμεύτηκε πως θα πατάξει την παράνομη μετανάστευση και θα επιβάλει περιορισμούς στην είσοδο νόμιμων μεταναστών, εφόσον εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

«Δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας», τόνισε ο Τραμπ ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών του στην πόλη Ντούραμ. «Έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου και κατακλύζουν τη χώρα μας», συμπλήρωσε.

Τον ισχυρισμό ότι οι παράτυποι μετανάστες «δηλητηριάζουν το αίμα» της χώρας, είχε χρησιμοποιήσει ξανά ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο The National Pulse στα τέλη Σεπτεμβρίου. Είχε επικριθεί από την εβραϊκή ΜΚΟ Anti-Defamation League (ADL) που καταπολεμά τον αντισημιτισμό και τον εξτρεμισμό. Ο ηγέτης της ADL Τζόναθαν Γκρίνμπλατ χαρακτήρισε το συγκεκριμένο σχόλιο «ρατσιστικό, ξενοφοβικό και κατάπτυστο».

Ειδήσεις σήμερα:

Βριλήσσια: Αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες

Κορονοϊός: Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Κακοκαιρία - Κυριακή: πτώση θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι