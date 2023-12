Κοινωνία

Κακοκαιρία - “Παγωμένη” Κυριακή: Οι 8 περιοχές με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες

Σε συνθήκες 'κατάψυξης" είναι πολλές περιοχές στην Ελλάδα την Κυριακή, λόγω του βαρομετρικού χαμηλού. Αναλυτική πρόγνωση καιρού ανά περιοχή.

Αντιμέτωπες με μια μίνι - ψυχρή εισβολή που έχει ρίξει σημαντικά την θερμοκρασία, ακόμη και κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου είναι οι περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς λόγω και του χιονιού, το κρύο είναι τσουχτερό.

Η σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι η πιο παγωμένη Κυριακή του φετινού Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Συγκεκριμένα, στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά θα κυμανθεί από (μείον) -04 έως 07 με 09, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από (μείον) -03 έως 12 με 14, στο βόρειο Αιγαίο από 02 έως 09 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 09 έως 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι τοπικά ισχυρός.

Σύμφωνα με το Meteo η μικρότερη θερμοκρασία ημέρας κατεγράφη στο Σέλι και ήταν -4,8 βαθμοί Κελσίου.

Στον παρακάτω πίνακα δείτε τις 8 χαμηλότερες θερμοκρασίες της Κυριακής:

Στο έκτακτο δελτίο καιρού για σήμερα η ΕΜΥ προβλέπει συνέχεια των θυελλωδών βοριάδων που επικρατούν στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο. Η πτώση της θερμοκρασίας, που είναι ήδη αισθητή στην κεντρική και βόρεια χώρα, θα γίνει αισθητή και στις υπόλοιπες περιοχές με τη θερμοκρασία να υποχωρεί κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά, στο έκτακτο δελτίο καιρού η ΕΜΥ προβλέπει:

Α. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν στο Αιγαίο, οι οποίοι θα εξασθενήσουν και θα διατηρηθούν στα 7 με 8 μποφόρ από το: α) Μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο. β) Βράδυ στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

Β. Παγετός θα σημειωθεί στη Βόρεια Ελλάδα, που τοπικά στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

Πρόγνωση καιρού ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ ~ Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ασθενείς χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ~ Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 02 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ~ Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά κυρίως τις πρωινές ώρες. Σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία: Από 01 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ ~ Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από (μείον) -01 έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ~ Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών και πιθανώς μεμονωμένων καταιγίδων στο νότιο Ιόνιο. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Ιόνιο 7 και στα νότια έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ~ Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά κυρίως τις πρωινές ώρες. Σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 7 και στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ ~ Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ~ Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές στα νότια. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Στα Δωδεκάνησα από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

