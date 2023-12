Κοινωνία

Πόρτο Ράφτη: Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Αποκλειστικές εικόνες από τις κινήσεις της "συμμορίας των 8", που κατάφεραν να μπουν στο κατάστημα και να λεηλατήσουν τις προθήκες του.

Στόχος της ίδιας ομάδας δραστών, της αποκαλούμενης "συμμορίας των 8", για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, έγινε ένα κοσμηματοπωλείο στην κεντρική λεωφόρο του Πόρτο Ράφτη.

Η ομάδα των 8 δραστών αφού σήκωσε το ρολό και με την βοήθεια ενός αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε ως πολιορκητικός κριός, κατάφερε να δημιουργήσει άνοιγμα στην τζαμαρία, η οποία λόγω της ενίσχυσης της, δεν μπορεί να σπάσει σε κομμάτια, όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" ο κοσμηματοπώλης, Νίκος Τσάμπος, μπήκε στο μαγαζί και άδειασε τις βιτρίνες με τα κοσμήματα.

Ο κ. Τσάμπος είπε ότι στις 23 Αυγούστου, η ίδια ομάδα δραστών, καθώς και τότε φορούσαν όλοι λευκά ρούχα, είχε βάλει στο στόχαστρο το κατάστημα του, αλλά τότε δεν είχαν καταφέρει να μπουν σε αυτό και να κλέψουν, κάτι που κατάφεραν τώρα, με την αξία των κλοπιμαίων να μην έχει υπολογιστεί ακόμη.

Ο κοσμηματοπώλης σημείωσε ότι η ίδια συμμορία λυμαίνεται την ανατολική Αττική, έχοντας «χτυπήσει» και κοσμηματοπωλείο στα Καλύβια και αναπτύσσοντας δράση και σε άλλες περιοχές.

«Όλα έγιναν μέσα σε δέκα λεπτά», είπε ο κ. Τσάμπος που κατήγγειλε πως υπάρχει ελλιπής αστυνόμευση στην ευρύτερη περιοχή, υποστηρίζοντας πως μόνο ένα περιπολικό καλύπτει την περιοχή από το Λαύριο μέχρι το Πόρτο Ράφτη.

«Είχαμε πάρει πολλά μέτρα ασφαλείας. Το κατάστημα βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο, τώρα θα πάρουμε ακόμη περισσότερα. Περιμέναμε να δουλέψουμε αυτήν την εβδομάδα και τώρα τρέχουμε μήπως προλάβουμε να λειτουργήσουμε ξανά πριν τα Χριστούγεννα», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου.

