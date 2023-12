Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της εβδομάδας, τα πάθη και τα… μαντάτα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα πρέπει να περιμένει κάθε ζώδιο την εβδομάδα που ξεκινά, από την αστρολόγο της εκπομπής “I LOVE Σου Κου”, Λίτσα Πατέρα.

Για εντάσεις και πάθη που χρειάζονται προσοχή, αλλά και για καλές ειδήσεις που θα έρθουν… αλλά θα αργήσουν λίγο, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, συνομιλώντας με την Μπέτυ Μαγγίρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου» του ΑΝΤ1, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Όπως τόνισε η αστρολόγος, «έχουμε μια πολύ καλή όψη του Ερμή και του Δία, που όμως επειδή είναι ανάδρομοι δεν θα έρθει αμέσως η καλή είδηση, όμως θα έρθει στις αρχές Ιανουαρίου. Ετοιμάστε επαφές, γνωριμίες και συζητήσεις για τις καλές ειδήσεις που θα έρθουν».

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε ότι «έχουμε και την Αφροδίτη στον Σκορπιό, που είναι πολύ παθιάρα και ζηλιάρα και δημιουργεί εντάσεις και πολύ εύκολα τα ζευγάρια μπορεί λόγω ζήλιας να έρθουν σε σύγκρουση».

Για ακόμη μια φορά η αστρολόγος συμβούλευσε τους οδηγούς να μην τρέχουν αυτήν την περίοδο και να είναι προσεκτικοί για να αποφύγουν ατυχήματα, λέγοντας ότι «ο Άρης είναι αρκετά δυνατός στον Τοξότη, όμως είναι λίγο εριστικός και δημιουργεί τις εντάσεις που υπάρχουν. Μην τρέχετε με το αυτοκίνητο».

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «ο Δίας που είναι στον Ταύρο και είναι το χρήμα έρχεται σε ορθή φορά και πιστεύω με τον καινούριο χρόνο κάτι θα γίνει και κάτι θα σωθεί από οικονομικής απόψεως».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Δείτε το βίντεο με τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

