ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Αφηνιασμένα ελάφια… διέλυσαν του Πίστονς

Στο ρελαντί ο Greek freak έδωσε τη σκυτάλη σε Λίλαρτν και Πόριτς. Ο Λούκα Ντόντσιτς κατέγραψε το 61ο triple-double στην καριέρα του!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε να... ξαποστάσει για λίγο, δίνοντας τη σκυτάλη στους Ντέμιαν Λίλαρντ, που σημείωσε 33 πόντους και Μπόμπι Πόρτις (31), με τους Μιλγουόκι Μπακς να διευρύνουν το σερί ηττών των φιλοξενούμενων Ντιτρόιτ Πίστονς σε 23 αγώνες, νικώντας τους με το άκρως εντυπωσιακό 146-114.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κινήθηκε σε χαλαρό για τα δεδομένα του αρκούμενος σε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Κάμερον Πέιν ήρθε από τον πάγκο για να σημειώσει 11 πόντους. Ο Μαρζόν Μποσάμπ σημείωσε τους εννέα από τους 11 πόντους του στο πρώτο τέταρτο και ο ρούκι Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ πέτυχε, κάνοντας ρεκόρ καριέρας.

Οι Κέιντ Κάνινγκχαμ και Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς ήταν κορυφαίοι του Ντιτρόιτ με 25 και 24 πόντους, αντίστοιχα. Ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ ΙΙΙ σημείωσε 12 πόντους, ενώ ο Τζέιμς Γουάιζμαν έφτασε τους 17 ερχόμενος από τον πάγκο, ο Τζέιντεν Άιβι πρόσθεσε 13 πόντους και ο Μάρκους Σάσερ σημείωσε 11.

Εν τω μεταξύ, ο Λούκα Ντόντσιτς κατέγραψε το 61ο triple-double στην καριέρα του με 40 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, καθώς οι φιλοξενούμενοι Ντάλας Μάβερικς νίκησαν τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 131-120.

