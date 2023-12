Life

AC/DC - Κόλιν Μπέρτζες: Έφυγε από τη ζωή ο ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος

Ο Κόλιν Μπέρτζες ήταν ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, το οποίο έγινε διάσημο με την επιτυχία «Highway to Hell» (1979).

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα AC/DC ανακοίνωσε χθες Σάββατο τον θάνατο του πρώτου ντράμερ του, Κόλιν Μπέρτζες, ο οποίος άφησε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

«Είμαστε πολύ θλιμμένοι επειδή πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Κόλιν Μπέρτζες», αναφέρει το μήνυμα που δημοσιεύτηκε στις σελίδες του συγκροτήματος AC/DC στο Instagram, στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) και στο Facebook, χωρίς να διευκρινίζεται η αιτία θανάτου. «Ήταν ο πρώτος ντράμερ μας και ένας πολύ ευυπόληπτος μουσικός. Ευχάριστες αναμνήσεις, ρόκαρε εν ειρήνη Κόλιν», υπογραμμίζεται στην ίδια ανάρτηση.

Ο Κόλιν Μπέρτζες ήταν ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, το οποίο έγινε διάσημο με την επιτυχία «Highway to Hell» (1979), με τον αρχικό τραγουδιστή Ντέιβ Έβανς, τον μπασίστα Λάρι Βαν Κριτ και τους κιθαρίστες Άνγκους Γιανγκ και Μάλκολμ Γιανγκ.

