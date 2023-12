Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Γνωστοί στην αστυνομία οι δράστες

Από που φαίνεται ότι ο πιστολέρο και ο συνεργός του είναι γνωστοί στις αρχές.

Άτομα γνωστά στις Αρχές θεωρούνται τελικά, τόσο ο πιστολέρο που άνοιξε πυρ ξημερώματα Παρασκευής προς Σάββατο στο Γκάζι όσο και ο συνεργός του με τους Αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών έχουν αναγνωρίσει στα τέσσερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας άτομα τα οποία εμπλέκονται με κυκλώματα της νύχτας που δρουν στην ευρύτερη περιοχή.

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για Αλβανούς που είναι γνωστοί ως μπράβοι στο Γκάζι και δεν αποκλείεται να οδηγηθούν άμεσα στα ίχνη τους.

Παράλληλα, τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν στα χέρια τους και τον αριθμό κυκλοφορίας του ανθρακί Range Rover το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει νοικιαστεί από μεγάλη εταιρεία leasing.

