Προϋπολογισμός - Κουτσούμπας: Είναι άδικος, ταξικός και αντιλαϊκός (εικόνες)

Ποια κριτική άσκησε ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος σε κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, με το Δημήτρη Κουτσούμπα να βρίσκεται στη βήμα εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος και να αναφέρει:

"Από όλες τις τοποθετήσεις αυτές τις μέρες, θεωρούμε ότι αναδεικνύονται καθαρά οι δύο πολιτικές γραμμές που υπάρχουν και συγκρούονται. Φυσικά ο πρωθυπουργός εκφράζει γνήσια τη γραμμή συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος αναγκών του λαού. Ο προϋπολογισμός τον οποίο εισηγείται είναι άδικος, ταξικός και αντιλαϊκός και τον καταψηφίζουμε.

Δύο γραμμές συγκρούονται σε κάθε πολιτικό ζήτημα. Το ίδιο και για το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί τους εργαζομένους στα μεγέθη του προϋπολογισμού: αυτό της ακρίβειας. Αυτή η σύγκρουση αφορά την αναζήτηση αιτιών και λύσεων που καταλήγει σε ερώτημα “Ποιος θα πληρώσει;”

Πάψτε να κοροϊδεύετε το λαό ότι με τα πολύχρωμα τιμολόγια στα χέρια έχει την επιλογή απαλλαγής από την ακρίβεια. Η μόνη επιλογή που έχει είναι αν θα στείλει το παιδί του σε ΙΕΚ, αν θα πάρει τα φάρμακά του ή αν θα χρωστάει.

Το έχουμε πει και θα το επαναλαμβάνουμε: Όσο παραμένουν άθικτες οι πραγματικές αιτίες, δηλαδή απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και η δήθεν Πράσινη Μετάβαση, το πρόβλημα δεν θα αντιμετωπιστεί.

Το μόνο καινούργιο που θα φέρουν τα πολύχρωμα τιμολόγια, θα είναι η δυνατότητα να επιλέγει ο λαός το χρώμα της αφαίμαξης που θα υφίσταται από τους παρόχους. Έχουμε και τους μνηστήρες αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αισίως και Νέα Αριστερά. Ό,τι και να συζητάμε, από τα Τέμπη μέχρι και τη ακρίβεια, δίνουν μάχη για να πείσουν ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη όλα είναι ειδυλλιακά. Μα καλά τέτοιος ξεπεσμός; Έλεος! Μαζέψτε λίγο τα σάλια που σας τρέχουν για τη σάπια Ευρωπαϊκή Ένωση! Θα τα πατήσετε και θα γλιστρήσετε.

Για πείτε μας κι εσείς κύριοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως το μόνο σας πρόβλημα είναι ότι τα υλοποιεί όλα αυτά η ΝΔ που κάθεται στις αντίστοιχες καρέκλες και όχι εσείς; Αλήθεια τι είχε πει ο κ. Κασσελάκης ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στους εργάτες της ΛΑΡΚΟ; Να πληρώνονται με μετοχές; Τέτοιες ανοησίες; Ή το τελευταίο του μαργαριτάρι ότι δεν θα χωρίσει τους Έλληνες ταξικά; Λες και περίμεναν οι Έλληνες τον Κασσελάκη για να χωριστούν ταξικά. Να τον αφήσουμε, λένε, να ανθίσει. Ε λοιπόν να τον χαίρεστε και να τον προτείνετε και για το Νόμπελ Οικονομίας!

Όσον αφορά δε, τη “Νέα Αριστερά”, το ΣΥΡΙΖΑ Νο. 2, να πούμε ότι τα ίδια λέγανε κι αυτοί τόσα χρόνια. Μιλούσαν για καπιταλιστική ανάπτυξη. Απλά ο Κασσελάκης είναι μαθημένος αλλιώς στην Goldman Sachs, και σας τα λέει αδιαμεσολάβητα!"

