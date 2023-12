Αθλητικά

Super League: ο Άρης νίκησε τον ΟΦΗ

Ποια θέση στον βαθμολογικόπίνακα "κλειδωνει" ο Άρης μετά την νέα νίκη του.

Χάρη στο γκολ του Βλαντιμίρ Νταρίντα, ο Άρης επικράτησε με 1-0 του ΟΦΗ στο – άδειο από κόσμο – «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Τσέχος μέσος σκόραρε στο 39ο λεπτό εξαργυρώνοντας την υπεροχή που είχε στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Άκη Μάντζιου, η οποία μοιάζει να «καπαρώνει» την πέμπτη θέση, αφήνοντας στο -8 τους Κρητικούς, για τους οποίους έκανε ντεμπούτο στον πάγκο ο Πέπε Μελ.

Το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο 10λεπτο, δεν προμήνυε τίποτα για το τι θα ακολουθήσει. Ο ΟΦΗ πίεσε ψηλά, έκλεψε μπάλες και σπατάλησε μια δυο καλές ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να αναγκάσει σε κάποια επέμβαση τον Χουλιάν Κουέστα.

Από εκεί και μετά, το ματς ήταν μονόλογος για τον Άρη. Ο Σάπι Σουλεϊμάνοφ (12’) έστειλε την μπάλα δίπλα από την εστία του Νόαμ Μπάουμαν, το σουτ του Νταρίντα (17’) πέρασε ψηλά, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έδιωξε πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Μόουζες Οντουμπάτζο (19’) ενώ το πλασέ του Λορέν Μορόν (24’) σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η… καταιγίδα των γηπεδούχων κόπασε μόνο όταν μπήκε το γκολ. Που είχε αρκετή δόση τύχης, αφού αρχικά κέρδισε κόντρες ο Σουλεϊμάνοφ, μετά ο Νταρίντα, με τον Τσέχο μέσο να πλασάρει εν τέλει τον Μπάουμαν για το 1-0 στο 39’.

Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ κράτησε το σκορ σε αυτά τα επίπεδα ως το τέλος του πρώτου μέρους, αποκρούοντας εντυπωσιακά τις προσπάθειες των Σουλεϊμάνοφ (43’) και Οντουμπάτζο (45’+2’).

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Νουά Ντίκο επέδειξε υπερβάλλοντα αλτρουισμό, αφού αντί να πλασάρει προ του Κούεστα προτίμησε να γυρίσει… στο πουθενά. Ο Ελβετός τερματοφύλακας του ΟΦΗ επέστρεψε… στη δράση για να βγάλει το σουτ του Νταρίντα (48’), με τους Σαντιάγκο Μόσκερα (50’) και Σουλεϊμάνοφ (56’), Τζόναθαν Μενέντες (58’) να σπαταλούν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν, σε ένα άκρως ανοιχτό παιχνίδι.

Μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο, ο Λουίς Φελίπε σκόραρε μετά από σέντρα του Λερόι Αμπάντα, ωστόσο ο πρώτος βοηθός είχε σηκώσει τη σημαία για άουτ, πριν ο Γάλλος μπακ κάνει τη σέντρα.

Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν χώρους αλλά δεν μπόρεσαν να τους εκμεταλλευτούν, ωστόσο κι ο σύλλογος από την Κρήτη δεν έφτασε στην ισοφάριση. Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους, χαρίζοντας στην ομάδα του Άκη Μάντζιου την τέταρτη σερί εντός έδρας νίκη κι αφήνοντας τον ΟΦΗ μακριά από το «τρίποντο» για έβδομο διαδοχικό ματς (0-3-4).

Διαιτητής: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών)

Κίτρινες: Βερστράτε – Τοράλ

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Ακης Μάντζιος): Κουέστα, Μπράμπετς, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μοντόγια, Νταρίντα, Πάρδο (62’ Βερστράτε), Μενέντες (82’ Τζούρασεκ), Σουλεϊμάνοφ (83’ Κάρλσον), Εμβοντό (82’ Σαβέριο), Μορόν (89’ Ζαμόρα).

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Μπάουμαν, Λάρσον, Θοράρινσον, Βούρος, Λαμπρόπουλος, Γκαγέγκος (79’ Γκλάζερ), Αμπάντα, Νέιρα (65’ Φελίπε), Τοράλ (74’ Ριέρα), Ντικό, Μόσκερα (65’ Μπάκιτς).

