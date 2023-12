Πολιτική

Προϋπολογισμός 2024: “Μάχη” των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή πριν την ψηφοφορία

Οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, λίγο πρίν από την ομιλία Μητσοτάκη και την ψηφοφορία.

Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση και θα ακολουθήσει έως το βράδυ η ψηφοφορία για τον Προϋπολογισμό του 2024 με ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των πολιτικών αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων.

«Το λένε ξεκάθαρα και όλες οι δημοσκοπήσεις. Όσο και να μαγειρέψει τα νούμερα ο κος Χατζηδάκης δεν μπορεί να κρύψει τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για πληθωρισμό απληστίας. Δηλαδή, δεν είναι αμιγώς εισαγόμενος, όπως προσπαθείτε να μας πείσετε! Αλλά είναι πληθωρισμός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα κέρδη των επιχειρήσεων. Και σε στρεβλώσεις της αγοράς που στηρίζετε, και όχι απλά ανέχεστε! Η τελευταία επίσκεψη στη ΔΙΜΕΑ του κ. Μητσοτάκη επιβεβαιώνει, τις ευθύνες σας για την κρίση ακρίβειας». είπε ο κ. Φάμελλος μεταξύ άλλων

Για έναν άδικο, ταξικό και αντιλαϊκό προϋπολογισμό έκανε λόγο ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Μεταξύ άλλων επισήμανε στην ομιλία του: «Η μεν κυβέρνηση της ΝΔ, ονομάζει «παρέκκλιση από την κανονικότητα» γεγονότα, όπως τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο, τις κυρώσεις και τον ενεργειακό πόλεμο Δύσης – Ρωσίας, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που εμφανίστηκαν μετά τα lockdown, τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας και πάει λέγοντας. Όλα αυτά, φυσικά, τα βαφτίζετε «εισαγόμενα», και παριστάνετε ότι δεν ξέρετε τίποτα για το έγκλημα».

«Η Ελλάδα έχει γίνει νεκροταφείο για χιλιάδες επιχειρήσεις» τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο Γραμματέας των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας. Ενώ υπογράμμισε: «Θα ήθελα να δω τον προϋπολογισμό του 2024 με θετική ματιά, αλλά αυτό δεν βγαίνει με τίποτα. Πολλά ψέματα, πολλές ανακρίβειες και υποσχέσεις, με το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μείνουν υποσχέσεις. Άκουσα ότι είναι έτοιμο το έδαφος για να προσελκύσει η Ελλάδα επενδύσεις. Πως γίνεται να έλθουν οι ξένοι να επενδύσουν εδώ, όταν η Ελλάδα έχει γίνει κρεματόριο και νεκροταφείο για χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, που αναστενάζουν από την κρατική γραφειοκρατία, την αδιαφορία, το λάδωμα και τέλος την αιώνια φοροτρομοκρατία”, ισχυρίστηκε ο κ. Στίγκας».

Αντιλαϊκός και αντιαναπτυξιακός ο προϋπολογισμός, σημείωσε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώ πρόσθεσε: «Η Ελληνική Λύση λέει «“όχι” στον προϋπολογισμό για ουσιαστικούς, εθνικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, λαϊκούς λόγους. Λέμε “ναι” στα θέματα των εξοπλισμών αλλά και εκεί έχουμε ενστάσεις», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός «βοηθάει τους ολιχάρχες και τους τραπεζίτες, δεν βοηθάει τους πολίτες». Όπως είπε, η αποτυχία του προϋπολογισμού αποδεικνύεται από το γεγονός ότι προβλέπει «40% έσοδα από ΦΠΑ».

«Από τον προϋπολογισμό λείπει το σπουδαίο όραμα – Δεν υπάρχει ελληνική οικονομία χωρίς Έλληνες» ανέφερε από την πλευρά του στην ομιλία του ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Ο κ. Νατσιός, ξεκίνησε την ομιλία του με ειδική αναφορά στην οπαδική βία υπογραμμίζοντας τις ευθύνες της πολιτείας και ιδιαίτερα του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα στα περιστατικά βίας που προκαλούνται από νέους.

«Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό σε όλα τα πεδία – Δεν υπολογίσατε τους πολίτες και την κοινωνία» ανέφερε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η ζωή στην Ελλάδα του 2023 είναι συνδεδεμένη με την ανασφάλεια» σημείωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα της Βουλής. Ο ίδιος έκανε λόγο για ανθρώπους που «νιώθουν φτωχοί, ακόμα κι αν δεν είναι» και για μια «κοινωνία που δεν πιστεύει στον εαυτό της», ενώ τόνισε πως ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να απαντά στο «πώς θα έχουμε πολιτικές που αμφισβητούν τον πυρήνα της ανισότητας, στο πώς θα σχεδιάσουμε την έξοδο της χώρας μας από την παραγωγική στασιμότητα, στο πώς θα οχυρωθούμε απέναντι στην περιβαλλοντική κρίση που μας απειλεί, και εν τέλει, στο πώς θα θωρακίσουμε τη Δημοκρατία μας από τη μοιρολατρία και τον κυνισμό του “δεν αλλάζει τίποτα και αν αλλάξει κάτι θα είναι μόνο προς το χειρότερο”».

Σε λίγη ώρα στο βήμα θα ανεβεί ο πρωθυπουργός, ο οποίος ήδη στην εβδομαδιαία ανάρτησή του αποκάλυψε σημεία από την ομιλία του στη βουλή. Υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός είναι αναπτυξιακός, ενισχύει πραγματικά το εισόδημα των πολιτών, διαπνέεται από κοινωνική ευαισθησία με δημοσιονομική συνέπεια, και φέρει τη σφραγίδα της επενδυτικής βαθμίδας.

