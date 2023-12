Πολιτική

Προϋπολογισμός 2024: η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή (βίντεο)

Στο βήμα της Βουλής ανεβηκε το απογευμα της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για μια ομιλία εφ' όλης της ύλης.

Λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα της Κυριακής ξεκίνησε η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

